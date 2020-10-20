Список городов с самым грязным воздухом составят к 1 ноября

Роспотребнадзор и Росгидромет должны к 1 ноября представить вице-премьеру Виктории Абрамченко список городских поселений России с наихудшими показателями по уровню загрязнения атмосферного воздуха, оказывающим влияние на здоровье населения и окружающую среду, в которых необходимо принять первоочередные меры для улучшения качества воздуха.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости