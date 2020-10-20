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Рубрика: Общество

Список городов с самым грязным воздухом составят к 1 ноября

Текст: Алексей Дуэль
Роспотребнадзор и Росгидромет должны к 1 ноября представить вице-премьеру Виктории Абрамченко список городских поселений России с наихудшими показателями по уровню загрязнения атмосферного воздуха, оказывающим влияние на здоровье населения и окружающую среду, в которых необходимо принять первоочередные меры для улучшения качества воздуха.
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Соответствующее указание вице-премьера (имеется в распоряжении "РГ") было направлено главам этих ведомств.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Названы лидирующие по количеству мусора регионы России

Виктория Абрамченко курирует федеральный проект "Чистый воздух", входящий в национальный проект "Экология". Города, включенные в список Роспотребнадзора и Росгидромета, могут пополнить перечень мест, состоянию атмосферы которых правительство уделяет особое внимание.

Цель федерального проекта "Чистый воздух" - кардинальное снижения уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. В 12 городах страны - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите - снижение совокупных выбросов должно к 2024 году составить 22% относительно 2017-го. Это будет означать физическое уменьшение массы выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ на 902 тысячи тонн.

Общество Экология Правительство Вице-премьеры Правительство Роспотребнадзор Правительство Минприроды Росгидромет

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