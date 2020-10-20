США анонсировали расширение санкций против "Северного потока-2"

Ранее под американские ограничения попадали только суда, участвующие в прокладке труб для газопровода по дну Балтийского моря.

Из-за этого трубоукладчики швейцарской компании Allseas, покинули место работ в конце 2019 года и сроки ввода "Северного потока-2" пришлось отложить. Сейчас для достройки газопровода могут быть задействованы два российских судна - трубоукладчик "Академик Черский" и баржа "Фортуна. Оба судна находятся в непосредственной близости от места завершения работ. На сегодняшний день уложено более 2300 км труб "Северного потока-2" из 2460 км

В документе Госдепартамента США также указывается, что Россия использует экспорт энергоресурсов и растущую от них зависимость стран Европы для расширения своего политического, экономического и военного влияния, ослабления европейской безопасности и подрыва национальной безопасности и внешнеполитических интересов США.

Ранее компания Nord Stream 2 AG, выступила с заявлением, что если США введут дополнительные санкции, то они затронут более 120 компаний из 12 стран Европы. Будут заблокированы около 700 млн евро инвестиций, выделенных только на завершение строительства газопровода. Кроме того, эти санкции поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе около 8 млрд евро, вложенных в "Северный поток-2", 3 млрд евро инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии и 750 млн евро - в Чехии. Решения об энергетической политике Европейского союза должны приниматься европейскими странами.