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20.10.2020 16:03
Рубрика: Культура

Стартовали съемки сериала о перевозчике мертвых душ

Текст: Сусанна Альперина

В Подмосковье начались съемки мистической драмы "Пассажиры" режиссера Карена Оганесяна, известного по сериалам "Игра на выживание", "Клим", "Налет", "Медное солнце". Главную роль в новом проекте режиссера играет Кирилл Кяро. Согласно ей он - водитель необычного такси. Это "Мерседес" из 90-х, который разъезжает по Москве и перевозит "мертвые души" - умерших людей, которые не могут покинуть этот мир, пока не подведут важный итог своей земной жизни.

Фото: youtube.com
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Съемки "Пассажиров" - нового оригинального сериала сервиса Start начались с трюковых сцен с участием героев первой серии - супружеской пары в исполнении Юлии Снигирь и Анатолия Белого. Всего в сериале будет 8 новелл, в каждой из которых снимутся известные актеры - Владимир Меньшов, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Егор Губарев, Юлия Ауг и другие.

"У меня очень забавная героиня, она совершенно не похожа на меня - активнее, скандальнее, живее, веселее и быстрее. С Кареном интересно работать, он любит яркие формы, юмор. Мы давно хотели поработать вместе, но всегда были какие-то обстоятельства. И наконец это случилось, пусть и на такой маленькой истории, - делится Юлия Снигирь. - Съемочный процесс проходит в автомобиле, и даже был трюк, который я выполняла сама. Обошлось без седых волос (смеется)".

"Это интересный проект, прежде всего своим форматом - коротким и неожиданным, где нужно рассказать историю в сжатые сроки. Меня привлек и сценарий, и фигура режиссера - с Кареном мы работали вместе и хотели снова это сделать. Жанр обозначен как "мистическая драма", но Карен такой режиссер, который не сможет снять без юмора даже самую черную драму. Даже в сложных взаимоотношениях нашей с Юлей пары юмор есть, - рассказывает Анатолий Белый. - Буквально за 15 минут в кадре происходит трансформация моего персонажа - эдакого лузера, который едет в солидной машине с шикарной женщиной. Глядя на эту пару, зритель сначала будет думать: "Боже, как она вообще вышла за него замуж". Но потом оказывается, что… (улыбается). Ну все, мы поехали..."

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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