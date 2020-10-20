Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 323-ФЗ "О внесении изменения в статью 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Статья 1

Внести в абзац первый подпункта 44 пункта 1 статьи 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; 2007, N 1, ст. 31; 2008, N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3614; 2009, N 1, ст. 21; N 29, ст. 3598; 2010, N 31, ст. 4198; 2011, N 1, ст. 7; N 24, ст. 3357; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4583; N 48, ст. 6731; 2012, N 27, ст. 3588; 2013, N 30, ст. 4048, 4081; N 40, ст. 5038; 2014, N 19, ст. 2321; N 26, ст. 3373; N 48, ст. 6663; 2015, N 48, ст. 6688, 6692; 2016, N 27, ст. 4176, 4184; 2017, N 30, ст. 4449; N 40, ст. 5753; N 49, ст. 7307, 7324; 2019, N 22, ст. 2664; 2020, N 13, ст. 1857; N 17, ст. 2699) изменение, заменив слова "10 процентов" словами "30 процентов".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Президент Российской Федерации В. Путин