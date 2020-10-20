Студентам не придется проходить в военкоматах медкомиссию для получения отсрочки

Правительство России поддержало законопроект, разрешающий не проходить в военкоматах медкомиссию тем юношам, кто имеет право на отсрочку от армии. Инициативу направил для отзыва в правительство депутат Госдумы Андрей Красов.

В пояснительной записке отмечается, что реализация данного положения позволит сократить на 50 процентов количество медицинских освидетельствований граждан, подлежащих призыву на военную службу, и существенно повысить эффективность их проведения, при этом экономия средств федерального бюджета может составить более 850 миллионов рублей.

Если призывник имеет право на отсрочку, например, потому, что учится в вузе, медкомиссия для него будет делом добровольным. Если у молодого человека право на освобождение от службы есть по состоянию здоровья, то, естественно, ему придется пройти медкомиссию. Если призывник идет служить, тоже надо будет получить визу у врачей. Иными словами, от обязательного врачебного осмотра освобождаются те, кто не пойдет служить в армию по каким-то не связанным со здоровьем основаниям. В самом деле, какая для военкома разница, как чувствуют сегодня себя студент?

Правительство страны высказало к проекту технические замечания и поддержало с учетом доработки.