Новости

В Татарстане не подтвердилась информация о крушении вертолета 16:45
Студентов научат проектировать современные туры 16:40
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии 16:33
В Петербурге недовольные покупатели пришли в магазин с пневматикой 16:23
В Татарстане потерпел крушение вертолет 16:23
Telegram позволит пользователям закреплять сообщения в переписке 16:18
Хуснуллин назвал три причины смертности на дорогах 16:17
Скончался Герой Советского Союза, на танке прорвавшийся к Рейхстагу 16:10
Стартовали съемки сериала о перевозчике мертвых душ 16:03
В самолетах МС-21-300 используют отечественные композиты 16:00
В России выбрали лучший родительский комитет 15:59
Видео: самая северная военная база РФ запустила крылатую ракету 15:55
Суд Минска признал экстремистским оппозиционный telegram-канал в Беларуси 15:50
Лукашенко: Власти "поменяли тактику" в отношении протестующих 15:36
Власти Москвы оценили работу платформы МЭШ после пиковых нагрузок 15:33
В Новосибирске массажист выкрутил шею младенца на 180 градусов 15:29
В Крыму уволен глава Службы автомобильных дорог 15:27
Мишустин рассказал о людях, которыми восхищается 15:23
Ирину Скобцеву могут похоронить рядом с мужем Сергеем Бондарчуком 15:20
Медведев призвал продолжить обсуждение введения "четырехдневки" 15:12
Евросоюз запретил название "веганская колбаса" 15:11
При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека 15:05
Песков отверг обвинения в адрес России в хакерстве против Олимпиад 15:03
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19 15:01
Мишустин: Россия никогда не закрывалась от мира 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 16:40
Рубрика: Экономика

Студентов научат проектировать современные туры

Текст: Евгений Гайва

Представители турбизнеса, власти и эксперты на площадке Первого студенческого конгресса "Развивая туризм - развиваем будущее" обсудят, как в современных условиях создать востребованный тур и предложить его туристам.

Конгресс, организованный Финансовым университетом при правительстве России, Ростуризмом, Минприроды и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ), откроется 22 октября.

В ходе пленарной сессии эксперты обсудят стратегию развития туризма в России в современных условиях. С одной стороны, нужны современные технологии оценки спроса на туристском рынке и формирования турпродукта, с другой - требуется совершенствовать законодательство, которое уже отстает от реалий.

Существенную роль в создании качественных турпродуктов должны сыграть туроператоры. При этом современные подходы должны учитывать воздействие на окружающую среду и быть направлены на ее сохранение. Поэтому растет популярность экологического туризма. Вместе с тем увеличивается доля самостоятельных туристов. Этому способствует внедрение цифровых технологий. Возникает новая задача управлять турпотоками с помощью разработки мероприятий для туристов, создания объектов притяжения и инфраструктуры для туристов. Эти вопросы будут рассматривать в ходе панельных дискуссий конгресса.
Бобылев: Внутренний туризм на фоне пандемии пережил небывалый подъем

Современными знаниями и навыками должны овладеть студенты, обучающиеся на туристских специальностях и в целом молодое поколение. "Студенты - самая активная часть общества, исторически так было всегда. Они любознательны и открыты ко всему новому, они развиваются и развлекаются одновременно. Воспитание туристов нового поколения, бережно относящихся к окружающей среде и знающих историю и культуру родного края, своей страны имеет важное значение", - отметил инициатор и научный руководитель конгресса Христофор Константиниди. Он добавил, что развитию молодежного туризма в рамках программы конгресса будет посвящена отдельная секция.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Правительство Минприроды Развитие туризма в России

Главное сегодня

Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил
Россия намерена вывести на международный рынок свои вакцины от COVID-19
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19
Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе
Как бизнесу пережить коронакризис