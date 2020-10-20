Студентов научат проектировать современные туры

Представители турбизнеса, власти и эксперты на площадке Первого студенческого конгресса "Развивая туризм - развиваем будущее" обсудят, как в современных условиях создать востребованный тур и предложить его туристам.

Конгресс, организованный Финансовым университетом при правительстве России, Ростуризмом, Минприроды и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ), откроется 22 октября.

В ходе пленарной сессии эксперты обсудят стратегию развития туризма в России в современных условиях. С одной стороны, нужны современные технологии оценки спроса на туристском рынке и формирования турпродукта, с другой - требуется совершенствовать законодательство, которое уже отстает от реалий.

Существенную роль в создании качественных турпродуктов должны сыграть туроператоры. При этом современные подходы должны учитывать воздействие на окружающую среду и быть направлены на ее сохранение. Поэтому растет популярность экологического туризма. Вместе с тем увеличивается доля самостоятельных туристов. Этому способствует внедрение цифровых технологий. Возникает новая задача управлять турпотоками с помощью разработки мероприятий для туристов, создания объектов притяжения и инфраструктуры для туристов. Эти вопросы будут рассматривать в ходе панельных дискуссий конгресса.

Современными знаниями и навыками должны овладеть студенты, обучающиеся на туристских специальностях и в целом молодое поколение. "Студенты - самая активная часть общества, исторически так было всегда. Они любознательны и открыты ко всему новому, они развиваются и развлекаются одновременно. Воспитание туристов нового поколения, бережно относящихся к окружающей среде и знающих историю и культуру родного края, своей страны имеет важное значение", - отметил инициатор и научный руководитель конгресса Христофор Константиниди. Он добавил, что развитию молодежного туризма в рамках программы конгресса будет посвящена отдельная секция.