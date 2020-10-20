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20 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 236(8290)

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 333-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 23 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Внести в пункт 1 части 2 статьи 7 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 3852) изменение, изложив его в следующей редакции:

"1) Президент Российской Федерации, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иные лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;".

Президент Российской Федерации В. Путин