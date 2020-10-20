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Рубрика: Власть

Телефонное право

Судебные заседания разрешат проводить онлайн
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России разработало законопроект, прописывающий правила проведения дистанционных судебных заседаний. Подключиться к процессу граждане смогут прямо со своего смартфона или планшета.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Еще недавно "суды на диване" казались фантастикой, хотя в Верховном суде России достаточно давно шла серьезная проработка идеи. Однако неизвестно, сколько времени еще шли подобные совещания, если бы не пандемия. Безусловно, мы бы с удовольствием обошлись без нее, но так вышло, что уже весной Верховный суд России в порядке эксперимента провел первое судебное заседание в режиме онлайн. Участники процесса зарегистрировались через портал госуслуг и получили специальную ссылку, по которой в назначенный час подключились к судебному процессу.

Фото: iStock
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Опыт оказался удачным, и суды начали активно внедрять онлайн-технологии. Но крайне важно закрепить правила дистанционных судебных заседаний, так как на практике возникает масса вопросов.

Например, как обмениваться документами? Все это должно быть детально прописано в законах. Сейчас Минюст подготовил соответствующие поправки в процессуальные кодексы.

Правила дистанционных судебных процессов предлагается прописать в ГПК, Арбитражном процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства.

Человек сможет подключаться к судебным заседаниям онлайн с помощью портала госуслуг

"Для удаленного участия в судебном заседании наряду с видео-конференц-связью предлагается использовать систему веб-конференции, которая позволит сторонам использовать личные средства коммуникации (компьютер, смартфон, планшет) без необходимости явки в суд, - пояснили в ведомстве. - Установление личности гражданина в этом случае будет осуществляться по документам, удостоверяющим его личность, с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы. Если у суда возникнут сомнения в правильности идентификации, заседание по делу будет отложено".

Предусматривается, что документы могут быть поданы в суд через личный кабинет участника судебного процесса на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также через систему межведомственного электронного документооборота. Суд при отсутствии возражения участника судебного процесса сможет также использовать для его извещения Единый портал государственных и муниципальных услуг, систему межведомственного электронного документооборота и информационную систему организации федеральной почтовой связи. Иными словами, на портал госуслуг начнут приходить повестки из суда.

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"Для использования перечисленных возможностей будет достаточно стандартного программного обеспечения и оборудования. При этом возможность подачи документов на бумажном носителе и личного участия в судебных заседаниях будет сохранена", - подчеркивают в Минюсте.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова считает, что идея использовать личные средства связи для участия в судебном заседании имеет более широкий спектр применения, чем в условиях ограничительных мер вследствие пандемии. "Ее реализация позволит в дальнейшем полноценно участвовать в судебных процессах лицам с ограниченными возможностями, а значит, повысит уровень реализации права на судебную защиту таких лиц", - сказала она.

Власть Работа власти Судебная система Правительство Минюст

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