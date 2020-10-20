Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 338-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О связи"

Принят Государственной Думой 30 сентября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года

Внести в статью 6 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2004, N 35, ст. 3607; 2011, N 29, ст. 4284; 2016, N 15, ст. 2066) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами ", включая размещение сетей связи в многоквартирных домах";

2) в пункте 2 слова "муниципальных районов и городских округов" исключить, дополнить словами ", а также вправе участвовать в реализации иных мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, муниципальных образований".

Президент Российской Федерации В. Путин