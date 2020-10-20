Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, прошла во второй раунд турнира в чешской Остраве, обыграв хорватку Донну Векич со счетом 6:2, 6:4.

Векич выше стоит в рейтинге (31-я строчка) и была сильнее в двух предыдущих матчах, но Кудерметова смогла сократить отставание в личных встречах спортсменок - 1:2. Впрочем, дальше Веронику ждет испытание посерьезнее. Ей предстоит помериться силами с хозяйкой кортов, шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой.

Экс-первая ракетка России Дарья Касаткина тоже идет дальше. Она за 1 час 54 минуты победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Что касается ведущей российской теннисистки на данный момент, то Екатерина Александрова (33-я строчка рейтинга) уступила на старте эстонке Анетт Контавейт (22). Девушки провели на корте 2 часа 15 минут. В ходе матча Контавейт отыграла два матчбола и победила со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).

- Я была очень близка к поражению, но пыталась не терять концентрацию. Я не сдавалась, а наоборот, старалась играть агрессивнее, когда уступала. В таких ситуациях нужно идти на риск, и он оправдался, - приводит слова Контавейт пресс-служба WTA. - Моя соперница сильно давила, я понимала, что нужно отвечать. Мне кажется, в третьей партии мне помог адреналин, а также сработали инстинкты. Я проигрывала, но что важно: я не отдала матч, а билась до конца.

Ну а пока россиянки сами сражаются на корте, Анастасия Павлюченкова проводит собственный турнир. Кубок Анастасии Павлюченковой для юношей и девушек до 13 лет состоится в подмосковной Балашихе с 24 по 31 октября. За победу поборются 120 детей из разных городов страны: в выходные пройдет квалификация, а потом начнется основная сетка.

- В этом году главный приз - wild-card для двух победителей на престижный турнир Les Petits As во Франции и еще много подарков от наших партнеров, - написала Павлюченкова в "Инстаграме".

На турнире Les Petits As, который проходит во французском городе Тарб, в свое время о себе заявили россиянки Динара Сафина и Анна Курникова, а также "Король грунта" испанец Рафаэль Надаль. Как подчеркнула Павлюченкова, туда съезжаются все топовые спонсоры, которые следят за молодыми талантами.