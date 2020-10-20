До боя между действующим чемпионом UFC в легкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом дивизиона американцем Джастином Гэтжи остается всего несколько дней. За пояс они будут драться 24 октября на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ).

Несмотря на то что Нурмагомедов свой последний поединок провел больше года назад, в сентябре 2019 года удушающим приемом победив Дастина Порье, он был и остается фаворитом предстоящего боя. Гэтжи, конечно, не стоит сбрасывать со счетов. Ведь в мае 2020-го он техническим нокаутом выиграл у Тони Фергюсона. Хотя все ставили именно на этого американца и предвкушали его долгожданную встречу с Хабибом, которая и так несколько раз срывалась. Видимо, не судьба. Но что касается реального противостояния Нурмагомедов - Гэтжи, то Хавьер Мендес, тренер нашего бойца, в нем нисколько не сомневается.

Мендес считает, что Гэтжи серьезно готовился к встрече с Нурмагомедовым: "Я знаю, что Джастин работает с каким-то чемпионом из полусреднего веса, но когда вы сражаетесь с Хабибом, все по-другому". Тем более у действующего чемпиона UFC есть солидное преимущество. Гэтжи никогда раньше не встречался с соперником, который бы преимущественно боролся в октагоне. Это делает Хабиба еще более опасным.

- Если сможем завалить Гэтжи, то у Хабиба вообще не будет больших проблем. Он переводит соперника в партер и контролирует его на земле, - приводит слова Мендеса MMA Junkie. - Судя по тем боям Гэтжи, что я видел, он предпочитает стойку. А тут он в титульном поединке сойдется с таким мастером боя в партере, как Хабиб. Даже если против него выставят участника Олимпийских игр по борьбе, он опрокинет его на ковер. Он знает, как правильно нанести удар, как сбить соперника с ног. Хабиб думает, что в этот раз будет сложно. Хотя я не согласен, что эта такая уж невыполнимая задача. А вот если бой пройдет в стойке, Нурмагомедову будет тяжело. Но он будет драться.

Между тем появилась информация, что турнир по смешанным единоборствам UFC 254 на "Бойцовском острове" все-таки пройдет без зрителей. Посмотреть бой вживую смогут только приглашенные гости.