У преподавателя МГИМО украли брендовые сумки и шубу на миллион рублей

35-летнюю преподавательницу МГИМО обокрали в Подмосковье. Преступники пробрались в ее коттедж в поселке Баковка и забрали, в частности, две брендовые сумки, шубу, духи, часы, а также предметы из серебра и золота.

Как сообщает KP.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сумма ущерба от действий злоумышленников составила около миллиона рублей.

По имеющейся информации, преподаватель в последний раз посещала коттедж еще в конце сентября. Когда она приехала туда в октябре, обнаружила пропажу и обратилась в полицию. В настоящее время обстоятельства случившегося изучают специалисты. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ - кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.