Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы

Уточняется, что Мадсен попытался покинуть тюрьму утром и был остановлен охранниками. Но затем он заявил о наличии небольшого взрывного устройство и о готовности привести его в действие. Охранники позволили преступнику выйти за ворота, но практически сразу, он успел лишь перейти дорогу, он был окружен силами полиции. Из-за сообщения о возможной "бомбе" к месту были стянуты спецподразделения с саперами и служебными собаками и роботом для разминирования.

После задержания и проверки выяснилось, что никакого взрывного устройства у неудачника беглеца с собой не было. Издание отмечает, что на данный момент полиция официально не подтвердила личность попытавшегося совершить побег заключенного.

Напомним, что Питер Мадсен был приговорен к пожизненному заключению за жестокое убийство шведской журналистки Ким Уолл, работавшей фрилансером для The New York Times и The Guardian. Как установило следствие, убийство было совершенно на борту мини-субмарины, которую изобрел сам датчанин.