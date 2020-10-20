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20.10.2020 14:46
Рубрика: В мире

Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы

Текст: Юрий Чернов
Датский изобретатель Питер Мадсен, приговоренный в 2017 году к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Уолл, попытался сбежать из тюрьмы. Как уточняет местное издание Midtjyllandsavis.dk, далеко от здания тюрьмы Херстедвестер в городе Альбертслунд ему уйти не удалось - он был задержан силами полиции.

Уточняется, что Мадсен попытался покинуть тюрьму утром и был остановлен охранниками. Но затем он заявил о наличии небольшого взрывного устройство и о готовности привести его в действие. Охранники позволили преступнику выйти за ворота, но практически сразу, он успел лишь перейти дорогу, он был окружен силами полиции. Из-за сообщения о возможной "бомбе" к месту были стянуты спецподразделения с саперами и служебными собаками и роботом для разминирования.

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После задержания и проверки выяснилось, что никакого взрывного устройства у неудачника беглеца с собой не было. Издание отмечает, что на данный момент полиция официально не подтвердила личность попытавшегося совершить побег заключенного.

Напомним, что Питер Мадсен был приговорен к пожизненному заключению за жестокое убийство шведской журналистки Ким Уолл, работавшей фрилансером для The New York Times и The Guardian. Как установило следствие, убийство было совершенно на борту мини-субмарины, которую изобрел сам датчанин.

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