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20.10.2020 18:20
Рубрика: Экономика

Держи дистанцию

Удаленный режим работы пропишут в Трудовом кодексе
Текст: Елена Манукиян
Дистанционную работу отделят от дистанционного присутствия, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. "Такие понятия, как дистанционная работа и дистанционное присутствие, в будущем будут предметом оценки. Разница между ними незначительная, в наших реалиях это пока неактуально", - сказал Шкловец на практической конференции "Актион".
С работником на удаленке работодатель должен провести инструктаж по технике безопасности. Фото: Gettyimages С работником на удаленке работодатель должен провести инструктаж по технике безопасности. Фото: Gettyimages
С работником на удаленке работодатель должен провести инструктаж по технике безопасности. Фото: Gettyimages

Как пояснил "РГ" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, с точки зрения трудового законодательства разницы между понятиями действительно сегодня нет. И в одном, и в другом случае это такая форма организации труда, которая предполагает работу вне офиса. "Тем не менее дистанционное присутствие следует рассматривать как более узкое решение работодателя, который временно переводит работника для исполнения трудовых функций на удаленку. При этом он может периодически приглашать работника в офис для сдачи отчета или получения задания, решения других задач", - подчеркнул эксперт.

Фото: Photoxpress
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Не стоит путать с этими понятиями "удаленный режим работы", его тоже скоро пропишут в Трудовом кодексе. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. В период пандемии многих работников перевели именно на удаленный режим работы, то есть выполнять свои трудовые обязанности они могут из дома или другого места, где у них организовано рабочее место вне офиса. А вот при дистанционной работе привязки к рабочему месту нет, она более мобильная: выполнять такую работу можно хоть на курорте, хоть во время поездки в такси.

При удаленном режиме работы обычная бытовая травма может оказаться производственной

Весной Международная организация труда выпустила рекомендации по организации удаленного режима труда, что в значительной степени компенсировало нехватку правового регулирования. А в марте-апреле порядок перевода работников на новую форму занятости разъяснило правительство.

Как пояснили в Роструде, удаленный режим не должен изменять обычную продолжительность рабочего времени, заработную плату, льготы или трудовые обязанности работника. А руководители организации при такой форме занятости, как и прежде, несут ответственность за охрану труда. Поэтому перед переводом на удаленный режим работы работодатель должен проинструктировать работника по вопросам охраны и безопасности труда, ознакомить его с действующими в компании правилами техники безопасности, оценить условия жилья работника на соответствие требованиям его безопасности, возможность выполнять им свои трудовые обязанности дома. Работодатель также имеет право требовать от работника исполнения правил и указаний, которые прописаны в локальных нормативных документах организации.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Роструд Рынок труда

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