Угроза цунами объявлена после землетрясения недалеко от Аляски

Американский тихоокеанский центр по предупреждению о стихийных бедствиях сообщил об угрозе цунами после мощного землетрясения в районе Восточных Алеутских островов.

Заявление опубликовано на официальном сайте центра. Предупреждение касается юга Аляски и полуострова Аляски, уточняет РИА Новости.

Напомним, в понедельник Геологическая служба США зафиксировала землетрясение недалеко от американского штата Аляска. Его магнитуда составляла 7,5, а эпицентр находился в 91 километре к юго-востоку от города Санд-Пойнт, в котором проживают около тысячи человек. Позднее специалисты рассказали о повторных, но менее сильных подземных толчках магнитудой от 3,6 до 5,9. Очаг афтершоков залегал на глубине от 15,5 до 37,3 километра. Эпицентр находился на расстоянии до 133 километров от города Санд-Пойнт.