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Рубрика: Экономика

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Украина может ограничить мощности для транзита газа из России
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8291)
Украина собирается постепенно отказаться от 60-70% мощностей своей газотранспортной системы (ГТС) из-за сокращения транзита российского газа в Европу. Об этом заявил гендиректор "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью S&P Global Platts. Для России это означает, что пропускная способность маршрута через Украину для российского газа сократится с 142,5 млрд кубометров в год до 42-57 млрд кубометров. Для сравнения, в 2019 году через Украину было прокачано 89,6 млрд кубометров газа.

Это заявление вызвало недоумение: доходы от транзита газа составляют 8-10% бюджета Украины, а договор России и Украины подразумевает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров ежегодно с 2021 по 2024 год, с правом увеличения объемов прокачки за дополнительную плату. Причем контракт заключен по принципу "качай или плати", то есть российская сторона уплачивает украинской ГТС всю сумму за заявленный объем газа, даже если фактический объем транзита был существенно меньше.

Фото: AP Photo/Martin Cleaver
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По данным ОГТСУ, за первые 9 месяцев этого года поставки российского газа составляют 81% от зарезервированных мощностей, за которые уже внесена полная предоплата. Но это падение транзита легко объяснимо прошлой теплой зимой, затовариванием европейских хранилищ газа и последующим падением спроса на энергоресурсы из-за пандемии COVID-19.

Учитывая активное противодействие США достройке "Северного потока-2", при восстановлении спроса на газ в Европе России уже в 2021 году могут потребоваться дополнительные мощности транзита через Украину (свыше запланированных 40 млрд кубометров).

Есть несколько факторов, которые позволяют с большой уверенностью говорить, что объемы экспорта газа из нашей страны не будут ограничены технически. Едва ли Украина будет сразу консервировать 60-70% мощностей своей ГТС до истечения контракта с "Газпромом" или до момента запуска "Северного потока-2", упуская возможность получить значительные дополнительные доходы в бюджет. Также такой шаг будет еще одним доводом за скорейшую достройку "Северного потока-2" и выставит Украину ненадежным партнером в глазах стран ЕС. Кроме того, ликвидация части мощностей потребует больших затрат.

Доходы от транзита газа составляют 8-10% бюджета Украины

Россия в последнее десятилетие прокачивала через Украину от 62 до 104 млрд кубометров газа ежегодно. Причем минимальные объемы пришлись совсем не на последний период, а на 2014 и 2015 года. Поэтому сокращать мощность своей ГТС более чем до 100 млрд кубометров, по крайней мере до запуска "Северного потока-2", Украине нет никакого смысла. Да и в дальнейшем маршрут может быть востребован, а уничтожение части ГТС ограничит возможности страны как транзитера газа.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Потребности в украинском транзите могут сохраниться, если в Европе будет расти спрос на российский газ (то есть не будут вводиться искусственные ограничения на его потребление и импорт), а также если Украина будет поддерживать мощности в надлежащем техническом состоянии и предлагать привлекательные условия транспортировки", - считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, сочетание этих факторов возможно, хотя и кажется на сегодняшний день маловероятным.

В Минэнерго и "Газпроме" не ответили на запрос "РГ".

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