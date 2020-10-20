Уровень безработицы в России сократился на 0,1%

Число безработных граждан в России, определенное по методике Международной организации труда, в сентябре составило 4,8 млн человек. Такие данные опубликовал Росстат. Соответственно, уровень безработицы зафиксирован на уровне 6,3%, что на 0,1% меньше показателя августа. При этом в службах занятости на учете в сентябре состояли 3,7 млн безработных граждан, 3,3 млн из них получали пособие.

"Как и прогнозировалось Минтрудом ранее, в третьем квартале мы прошли пик по численности безработных граждан, - прокомментировал данные статистики гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин. - Рынок труда входит в стадию восстановления. Постепенно восстанавливается прием сотрудников в организациях. Начинают набирать штат те компании, где работодателям пришлось провести увольнения из-за коронавируса".

На портале "Работа в России" доступны 1,5 млн активных вакансий, добавил Дмитрий Платыгин. По его данным в апреле число уволенные сотрудников превышало количество вновь нанятых втрое. Но к сентябрю ситуация кардинально изменилась, и цифры приема на работу теперь превышают показатели увольнения.

"Рынок активен, вакансии быстро замещаются и открываются новые предложения, - заключил Платыгин. - Вместе с тем бизнес пока довольно осторожен, с учетом всех факторов восстановление будет постепенным".