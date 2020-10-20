Утвержден календарь юниорского Гран-при по фигурному катанию-2021/22

Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в сезоне-2020/21 отменена в связи с пандемией. В то же время совет Международной федерации конькобежцев (ISU) утвердил календарь этих соревнований на последующий сезон.
Полностью расписание выглядит следующим образом:
- 18-21 августа 2021 - Куршевель (Франция);
- 25-28 августа - Эдмонтон (Канада), включая парное катание;
- 1-4 сентября - Кошице (Словакия), включая парное катание;
- 15-18 сентября - Красноярск (Россия), включая парное катание;
- 22-25 сентября - Любляна (Словения);
- 29 сентября - 2 октября - Гданьск (Польша);
- 6-9 октября - Линц (Австрия), включая парное катание.