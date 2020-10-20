Утвержден календарь юниорского Гран-при по фигурному катанию-2021/22

Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в сезоне-2020/21 отменена в связи с пандемией. В то же время совет Международной федерации конькобежцев (ISU) утвердил календарь этих соревнований на последующий сезон.

Полностью расписание выглядит следующим образом :