Под растаявшим льдом в Альпах обнаружены древние артефакты

В результате интенсивного таяния ледников в Альпийских горах были найдены древние артефакты. Это нить из растительных волокон возрастом около шести тысяч лет, фигурка из дерева, шнурованные туфли, датируемые примерно третьим тысячелетием до нашей эры и другие сокровища.

Причем, как сообщает Daily Mail, все предметы сохранились в отличном состоянии, от разложения их защитил лед. С недавних пор в науке появилось даже такое понятие как "ледниковая археология".

Ранее считалось, что доисторические люди не решались подниматься высоко в горы, но исследования в Альпах свидетельствует об обратном. Археолог Регула Габлер с коллегами обнаружила на перевале Шнидейох веревку, которой более шести тысяч лет. А в 2003 году другая группа исследователей в этом же районе на высоте почти три тысяч метров нашла ящик со стрелами, датируемыми 3000 годом до нашей эры.

По мнению ученых, древние люди поднимались так высоко в горы в поисках кристаллов и полезных ископаемых.