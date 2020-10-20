В Болгарии из-за COVID-19 введут обязательное ношение масок на улице

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил о намерении ввести обязательное ношение на улице масок или других средств, закрывающих органы дыхания. Такая необходимость вызвана резким ростом числа зараженных коронавирусом в республике.

"Если эксперты категорично выступают за такой тип противоэпидемиологической меры и она никоим образом не ограничивает граждан, мы сделаем это", - приводит слова Ангелова пресс-центр местного минздрава. Ожидается, что выполнение гражданами нового требования приведет к снижению заболеваемости COVID-19 до 30 процентов.

За минувшие сутки в Болгарии количество установленных случаев заражения коронавирусом обновило антирекорд, преодолев психологическую отметку в тысячу человек. Общее число инфицированных в стране превышает 30 тысяч. Из них выздоровели более 17 тысяч, летальных исходов - 1008.