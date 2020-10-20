В Геленджике прошел форум БИОТЕХМЕД

15-16 октября 2020 года в Геленджике прошел V ежегодный форум биомедицинских технологий БИОТЕХМЕД-2020. В 7 сессиях форума приняло участие 53 спикера. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией большая часть мероприятия прошла в формате online.

В конференции приняли участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Главной темой форума стала борьба с пандемией нового типа коронавирусной инфекции, в том числе разработка вакцины от COVID-19. Также обсуждалось регулирование регистрации лекарственных препаратов, цифровизация фармацевтического рынка стран ЕАЭС, стандартизация системы прослеживания поставки лекарственных ингредиентов и главные тенденции медицины будущего: биомедицина, генетика, персонализированная медицина. На площадке форума был представлен томографический рентгеновский модуль для проведения экстренной КТ диагностики.

"2020 год является наиболее турбулентным для всех деловых мероприятий, как в России, так и в мире в целом. В связи с эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о смещении сроков проведения БИОТЕХМЕД с 17-18 сентября на 15-16 октября. Тем не менее, форум попал в пик второй волны пандемии COVID-19. Мы были вынуждены перенести большую часть мероприятий в онлайн-формат. 15 октября все мероприятия прошли в онлайне - всего прошло 7 сессий. Также было принято решение об ограничении количества участников оффлайн-мероприятия - в связи с этим на БИОТЕХМЕД-2020 не было традиционной выставочной экспозиции - в этом году мы планировали 11 стендов. В оффлайн-формате мы оставили пленарное заседание с соблюдением всех эпидемиологических требований", - сообщила директор форума БИОТЕХМЕД Ольга Пивень.

Конференция традиционно стала площадкой для финала конкурса инновационных разработок в сфере новых лекарственных препаратов, медицинских изделий и цифровой медицины "Стартап-ралли". В питч-сессиях выступили 22 финалиста конкурса, их разработки оценивало 16 членов жюри.

"Деловая программа форума была построена с учетом текущей повестки: темы всех сессий были так или иначе связаны с вопросами лечения и профилактики коронавирусной инфекции, а также затронули разработку вакцины от Covid-19. Мы рады, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, форум состоялся, а в пленарном заседании приняли участие ключевые лица здравоохранения, принимающие решения по вопросам борьбы с коронавирусом. Все участники и спикеры были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а дезинфекция площадки проводилась регулярно", - рассказала продюсер форума БИОТЕХМЕД Ольга Собченко.

Мероприятие традиционно прошло при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края.

Стратегический партнер форума - компания "Нацимбио". ВИП-партнерами форума стали: Национальный Центр Информатизации, холдинг "Швабе", ГК "Фармасинтез". Партнеры форума: "Р-Фарм", компания "Рош". Специальные партнеры форума: АО "КЭТЗ", "Джи Ди Пи", ГЕРОФАРМ, ГЕНЕРИУМ, ГК "Фармэко", Активный Компонент, НАНОЛЕК, Группа компаний MEDLEX. Партнер деловой программы - Научно-исследовательский институт коммуникационных стратегий (НИИКС).

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой форума БИОТЕХМЕД