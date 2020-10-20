Власти Германии призвали граждан не покупать товары впрок

Новости

В Тюменской области осенние каникулы продлили из-за коронавируса 13:46
В Татарстане и.о главы исполкома района заподозрили в мошенничестве 13:28
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15
Премьер Италии попросил рэпера научить молодежь носить маски 13:12
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
Бомбардировщики Ту-95 во время полета сопровождали истребители F-22 12:56
Прокуратура проверит блогера, избившего девушку во время трансляции 12:50
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
В прокат выходит белорусский фильм "Спайс Бойз" 12:33
В нижегородском минздраве рассказали о состоянии раненых после стрельбы 12:28
Минсельхоз не ожидает дефицита подсолнечного масла 12:18
Какие сюрпризы готовит полярникам Беларуси экспедиция к Южному полюсу 12:00
Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре 12:00
Мэр Бишкека подал в отставку и собрался баллотироваться в парламент 11:47
Оперштаб РПЛ рассказал о ситуации с коронавирусом в "Краснодаре" 11:44
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе 11:32
Критерии закрытия школ определяют инфекционисты в регионах 11:28
Под Смоленском завели дело о дороге высотой в один метр 11:24
Умерла актриса Ирина Скобцева 11:22
Через два года на Луне появится мобильная связь 11:17
Около 40% украинцев не доверяют результатам опроса Зеленского 11:01
Названа дата выхода новых эпизодов сериала "Эйфория" 10:42
Минпросвещения: На карантин по COVID-19 закрыты 126 школ 10:34
Кафе и ресторанам Москвы рекомендовано из-за ветра закрыть летние веранды 10:11
Чемпион мира по ММА Малыхин провел три дня в реанимации из-за коронавируса 10:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 12:31
Рубрика: В мире

Власти Германии призвали граждан не покупать товары впрок

Текст: Александр Саможнев
В Германии усилились тревожные настроения в связи со второй волной пандемии. Крупные немецкие сети супермаркетов сообщают о росте спроса на определенные товары. Власти призывают потребителей не покупать в больших количествах, чем обычно, несмотря на растущее количество инфицированных, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.
Фото: David GANNON / AFP Фото: David GANNON / AFP
Фото: David GANNON / AFP

"Нет причин для паники. Цепочки поставок работают ритмично", - заявила министр сельского хозяйства Юлия Клекнер (ХДС). - Тот, кто складирует запасы, действует нелогично и не в духе солидарности. Многое заканчивается в мусорном ведре".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Вирусолог рассказал, чем опасен бессимптомный коронавирус

По словам министра, с локдауна весной сделаны выводы. Накопленные сведения позволяют добиться успеха в борьбе с пандемией. Политика и бизнес знают теперь, как организовать бесперебойное снабжение населения. В то же время, в социальных сетях стали циркулировать снимки пустых полок с туалетной бумагой.

Между тем рост заболеваемости коронавирусом вынуждает земельные правительства ужесточать ограничительные меры, Так, в баварском округе Берхтесгаден со вторника выход из дома разрешен только при наличии веских причин. По всей Баварии объявлен карантин на 14 дней. Баварский премьер Маркус Седер оправдывает жесткие меры неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, по его словам, непосредственная близость к Австрии также вынуждает к экстренным мерам.

Немецкие медики предостерегли от нагнетания ситуации в стране после нового призыва канцлера Ангелы Меркель о сдерживании коронавируса. "Перегибать палку не следует, люди и так склонны к преувеличениям", - отметил президент врачебной палаты Клаус Райнхардт.

По всей видимости, предсказания медиков начинают сбываться. В Ахене 71-летний мужчина пытался держать других людей на социальной дистанции с помощью перцового аэрозоля. Теперь ему предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Производитель "Спутник V" допустил старт массовой вакцинации в ноябре
Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2"
Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове