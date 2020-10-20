Власти Германии призвали граждан не покупать товары впрок

В Германии усилились тревожные настроения в связи со второй волной пандемии. Крупные немецкие сети супермаркетов сообщают о росте спроса на определенные товары. Власти призывают потребителей не покупать в больших количествах, чем обычно, несмотря на растущее количество инфицированных, сообщает радиостанция Deutschlandfunk.

"Нет причин для паники. Цепочки поставок работают ритмично", - заявила министр сельского хозяйства Юлия Клекнер (ХДС). - Тот, кто складирует запасы, действует нелогично и не в духе солидарности. Многое заканчивается в мусорном ведре".

По словам министра, с локдауна весной сделаны выводы. Накопленные сведения позволяют добиться успеха в борьбе с пандемией. Политика и бизнес знают теперь, как организовать бесперебойное снабжение населения. В то же время, в социальных сетях стали циркулировать снимки пустых полок с туалетной бумагой.

Между тем рост заболеваемости коронавирусом вынуждает земельные правительства ужесточать ограничительные меры, Так, в баварском округе Берхтесгаден со вторника выход из дома разрешен только при наличии веских причин. По всей Баварии объявлен карантин на 14 дней. Баварский премьер Маркус Седер оправдывает жесткие меры неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, по его словам, непосредственная близость к Австрии также вынуждает к экстренным мерам.

Немецкие медики предостерегли от нагнетания ситуации в стране после нового призыва канцлера Ангелы Меркель о сдерживании коронавируса. "Перегибать палку не следует, люди и так склонны к преувеличениям", - отметил президент врачебной палаты Клаус Райнхардт.

По всей видимости, предсказания медиков начинают сбываться. В Ахене 71-летний мужчина пытался держать других людей на социальной дистанции с помощью перцового аэрозоля. Теперь ему предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений.