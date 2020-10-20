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В GOG бесплатно раздают знаменитую стратегию Europa Universalis II

Текст:   Богдан Бобров
20.10.2020,  
17:37
Фото: GOG.com Фото: GOG.com
Фото: GOG.com

В онлайн-магазине GOG.com стартовала очередная акция по бесплатной раздаче игр.

В этот раз зарегистрированные пользователи могут на безвозмездной основе получить Europa Universalis II.

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Проект представляет собой глобальную стратегию и позволит геймерам поучаствовать в борьбе стран за мировое господство - от темных времен Жанны д'Арк до пылающих войн Наполеона.

Акция приурочена к 20-летнему юбилею игровой серии, специальное предложение будет действовать до 16:00 по московскому времени 24 октября.

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