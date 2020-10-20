В Испании изолируют целый регион из-за COVID-19

Ограничения вступят в силу с этого четверга и покинуть регион либо въехать в него можно будет только под предлогом необходимости осуществления трудовых обязанностей, а также в случае форс-мажорных ситуаций. С четверга также прекратят свою работу все рестораны и бары Наварры.
"Эффект от действовавших до этого ограничительных мер проявлялся очень медленно и они были недостаточны. Нам нужно (для сдерживания распространения COVID-19 - прим. "РГ") двигаться быстрее", - говорится в опубликованном в понедельник официальном сообщении властей региона.
Также под действие новых правил подпадут культурные и спортивные мероприятия, которые теперь запрещено проводить после 21.00. В общественном транспорте тоже введут новые правила, ограничив наполняемость салонов транспортных средств до 50%.