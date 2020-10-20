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Рубрика: В мире

В Испании изолируют целый регион из-за COVID-19

Текст: Алексей Чуриков
На фоне крайне высоких показателей количества новых случаев COVID-19 в Испании - только за эти выходные выявлено почти 38 тысяч - власти одного из регионов страны пошли на беспрецедентный шаг. Автономное сообщество Наварра, расположенное на севере Испании, объявило о периметральной изоляции всего региона, то есть будут введены ограничения на въезд и на выезд из него. Новые меры коснутся в первую очередь всех жителей Наварры, которых по данным последней переписи насчитывается около 650 тысяч человек.
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
Фото: Carlos Alvarez/Getty Images
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Ограничения вступят в силу с этого четверга и покинуть регион либо въехать в него можно будет только под предлогом необходимости осуществления трудовых обязанностей, а также в случае форс-мажорных ситуаций. С четверга также прекратят свою работу все рестораны и бары Наварры.

"Эффект от действовавших до этого ограничительных мер проявлялся очень медленно и они были недостаточны. Нам нужно (для сдерживания распространения COVID-19 - прим. "РГ") двигаться быстрее", - говорится в опубликованном в понедельник официальном сообщении властей региона.

Также под действие новых правил подпадут культурные и спортивные мероприятия, которые теперь запрещено проводить после 21.00. В общественном транспорте тоже введут новые правила, ограничив наполняемость салонов транспортных средств до 50%.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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