В Киргизии оправдали и.о. президента Жапарова по делу о захвате власти

Верховный суд КР оправдал исполняющего обязанности президента республики Садыра Жапарова, главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и депутата парламента Таланта Мамытова по делу о попытке насильственного захвата власти в 2012 году.

Основанием для пересмотра уголовного дела стали "вновь открывшиеся обстоятельства". Фигурантов, как отметили в суде, оправдали за отсутствием состава преступления.

Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов, будучи депутатами парламента КР, обвинялись в попытке насильственного захвата власти во время митинга на центральной площади столицы в октябре 2012-го. Участники акции протеста перелезли через забор вокруг здания парламента с намерением проникнуть на объект. Их разогнали сотрудники правоохранительных органов, применив спецсредства.

Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев и Талант Мамытов были признаны виновными и приговорены к 1,5 годам лишения свободы.