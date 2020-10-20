В Красноярском крае высокосортная пшеница и рекордный урожай

В нынешнем году впервые в истории Красноярский край показал урожайность в целом выше среднероссийской, хотя суровая сибирская природа и подкачала, разразившись проливными дождями и снегом как раз в ходе уборочной кампании.

- Урожай зерновых и рапса, который имеет Красноярский край, иначе как феноменальным назвать нельзя. Здесь свою роль сыграли и погодные условия, и государственная поддержка, и переход края на другой уровень работы на земле, поэтому заранее хочу сказать спасибо всем за очень качественную многолетнюю работу, которая предопределила этот результат, - отмечает губернатор края Александр Усс.

К началу октября в Красноярском крае было намолочено 2,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур на площади 832 тысячи гектаров. Тогда сельчанам еще предстояло убрать 10 процентов площадей. Так что итоговые результаты могут еще значительно прибавить в показателях. Согласно данным минсельхоза региона, средняя урожайность, показанная местными хозяйствами, составила 32,2 центнера с гектара. В общем по России этот показатель составлял 28,7 центнера с гектара.

Как отмечают в минсельхозе края, пшеница местных производителей по своим характеристикам одна из лучших в стране. Показательно, что на долю продовольственной пшеницы в крае приходится до 70 процентов, в то время как по РФ этот показатель не превышает 30 процентов. Не случайно красноярские зерновые с удовольствием приобретают не только соседние регионы, но и за рубежом.

Впрочем, рекорды краевые аграрии устанавливают не только по пшенице. По сравнению с прошлым годом серьезно выросли и объемы производства маслосемян рапса. В результате регион уже второй год становится лидером по объемам производства этой культуры в стране. На 20 октября красноярские аграрии намолотили 268 тысяч тонн семян рапса. В том числе за счет роста посевных площадей под рапс и урожайности культуры. Если в прошлом году в среднем получалось 17 центнеров с гектара, то в нынешнем - уже 22,4. На начало октября выкопано 77 тысяч тонн картофеля и собрано 16,7 тысяч тонн овощей.

Между тем, руководители седьхозпредприятий отмечают, что "битва за урожай" в крае проходит непросто.

- Как раз к августу, когда началась уборка пшеницы, пошли проливные дожди, - делится генеральный директор ООО "Трэнэкс" Юрий Панасюк из Шарыповского района. - Впрочем, в Сибири мы к этому привыкли, погода преподносит сюрпризы регулярно. Зато посевная уже не первый год проходит без серьезных осадков, что в сочетании с теплым дождливым летом положительно сказывается на урожайности. Плюс удобрения стали качественнее использовать. Не менее важным является подготовка семенного материала - могу без ложной скромности сказать, что у нас в хозяйстве он лучший в районе, да и в крае, наверное. У нас все по науке: пашем, влагу вовремя "закрываем", удобряем, обрабатываем от вредителей и болезней. Также хозяйство Юрияй Панасюка стало активно осваивать рапс. Часть его используется местным свинокомплексом в качестве белкового компонента в составе комбикормов, но основной объем направляется на продажу. Получаемая выручка - очень хорошее финансовое подспорье для хозяйства. В нынешнем году "Трэнэкс" собрало четыре тысячи тонн маслосемян.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Евгений Ремизов говорит, что уборочная и в Краснотуранском районе затянулась из-за проливных дождей. "Зато урожайность зашкаливает - ячмень и овес за 30 центнеров с гектара, пшеница - за 50 центнеров. Сыграла ставка на новый сорт пшеницы. Решили попробовать "Свирель" из Омска. Результат оказался выше, чем у новосибирской, которой прежде засевали", - пояснил фермер.

- В каждом полученном литре молока и центнере зерна есть заслуга как тех, кто трудится в полях и на фермах, так и тех, кто принимает решение о поддержке агропромышленного комплекса. В нашем крае эта поддержка серьезная, системная, поэтому можно сказать, что за результатом стоят все - от комбайнера до губернатора, - убежден министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

В этом году на реализацию программ поддержки сельхозпроизводителей направлено 8,2 миллиарда рублей. Из них из бюджета края - более 7 миллиардов. Эти средства дали возможность красноярским аграриям значительно обновить парк сельхозтехники, перейти на качественные семенные материалы. Поддержка идет более чем по 80 направлениям.

И - ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Одно из самых популярных направлений господдержки - конкурс грантов "Агростартап" в Красноярском крае. В 2020 году были профинансированы проекты 14 фермеров из шести районов региона. Господдержку на создание и развитие бизнеса они получили благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В нынешнем году на "Агростартапы" в крае направлено почти 58 миллионов рублей. На конкурс в Красноярском крае поступило 79 заявок из 32 районов края - почти в три раза больше, чем годом ранее. Специалисты указывают: важную роль в росте интереса....к конкурсу сельхозпроизводителей сыграли принятые в этом году изменения в федеральную госпрограмму об увеличении максимального размера гранта.