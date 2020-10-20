В Подмосковье у спортсменки угнали припаркованный возле дома автомобиль

В подмосковной деревне Раздоры был угнан спортивный внедорожник Infinity, припаркованный у жилого дома на неохраняемой парковке. Владелица машины - спортсменка Марина Туктамышева, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям правоохранительных органов, кража была обнаружена спустя сутки после того, как женщина видела автомобиль в последний раз. С места происшествия сотрудники полиции изъяли следы обуви и шин.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере.