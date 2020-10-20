В России начнут выдавать лицензию на онлайн-образование

На врача в онлайне не выучиться. А пройти курсы веб-дизайна и получить сертификат - почему бы и нет? Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС

В чем "вся соль" документа? Организации, использующие исключительно электронные или дистанционные технологии обучения, теперь могут не предъявлять заключение о соответствии помещений и оборудования санитарным нормам. Никогда еще в российском образовательном правовом поле не было таких послаблений. Барьеры для развития онлайн-образования в России, похоже, уходят в прошлое.

Дистант в законе

Главные "разработчики" изменений - специалисты Агентства стратегических инициатив (АСИ), Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и "Университета Национальной технологической инициативы 2035".

- Дистанционное образование прочно вошло в жизнь каждого российского школьника и студента, а пандемия коронавируса, отправившая учащихся по домам, обнажила имеющиеся сегодня сложности, - отмечает гендиректор АСИ Светлана Чупшева. - В частности, действующие нормативно-правовые акты не отражали новой реальности и предъявляли ко всем образовательным организациям одни и те же требования. Но для тех, кто учит исключительно онлайн, они избыточны.

Рабочая группа определила срок действия этого положения на год. Но это не значит, что через год все отменится и снова станет как было.

- С учетом поручения об упрощении механизмов лицензирования и аккредитации мы ожидаем, что эти предложения будут зафиксированы и в новых правовых актах, - рассказала "РГ" ректор "Университета 2035" Нина Яныкина. - Мы надеемся, что инициативы позволят привлечь в профильные государственные проекты те качественные и актуальные программы цифровых платформ, которые из-за ограничений не могут получить лицензию на дополнительное профобразование. Один из таких проектов - персональные цифровые сертификаты на обучение граждан в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Здесь за каждого выпускника образовательным организациям с лицензией компенсируют в 2020 году до 30 тысяч рублей. До конца года планируется обучить 33 000 россиян из более чем 40 регионов страны. При этом обучение в этом году полностью проходит в дистанционном формате.

До сих пор ко всем образовательным организациям предъвляли одинаковые лицензионные требования. Но для тех, кто учит исключительно онлайн, они избыточны

Докажи, что ты онлайн

Однако не получится ли так, что теперь, как грибы после дождя, появятся онлайн-школы и вузы, которые начнут направо и налево выдавать дипломы и аттестаты? Все опрошенные "РГ" эксперты уверены: однозначно, нет ! Речь идет не о школьном или вузовском образовании. А о дополнительных программах для детей и даже в большей степени - для взрослых: профессиональных программах переобучения, повышения квалификации, языковых, гуманитарных и IT-курсах.

- Чтобы выдавать вузовские дипломы и школьные аттестаты, нужна не только лицензия, но и аккредитация. Но ее не получить без материально-технических условий, прописанных в федеральных государственных образовательных стандартах. Новое постановление вопросы аккредитации никак не затрагивает, - рассуждает директор Центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин. - Так что, скорее всего, мы увидим именно лицензированные профессиональные онлайн-курсы.

Есть и еще нюанс. Да, требования к зданиям и помещениям для онлайн-платформ сняли, зато добавили новое условие: теперь нужно будет доказать, что у обучающей организации для качественного онлайна есть необходимая электронная информационно-образовательная среда. Электронные ресурсы и технические средства. Кроме того, по-прежнему для получения лицензии нужно создать собственные образовательные программы, собрать квалифицированных педагогов и многое другое.

Какие риски

Кстати, по данным исследования ВШЭ, до пандемии рынок онлайн-образования в России рос примерно на 17-25% в год. А после объявления карантинных мер число пользователей популярных образовательных платформ увеличилось в 6-10 раз. Однако мало кто знает: огромное количество онлайн-платформ и онлайн-курсов сегодня работают, по сути, без лицензии и оказывают не образовательные, а консультационные услуги.

- Самое сложное - получить санитарно-эпидемиологическое заключение на помещение, адрес которого будет указан в лицензии, - признались эксперты одной из компаний. - Мы получали лицензию на допобразование трижды. И каждый раз это стоило огромных усилий и требовало участия профильного юриста.

Опрошенные "РГ" участники рынка - "Фоксфорд", Учи.ру, Skyeng считают: отмена требования о санитарно-эпидемиологическом заключении на помещение - важное решение для Edtech-отрасли. Снятие барьеров может стать толчком к открытию новых онлайн-школ и сервисов. Правда, есть и риски: на первоначальных этапах могут появляться продукты плохого качества. Но в конечном счете аудиторию сохранят те, кто сумеет быстро адаптироваться и предложит высококачественные продукты и сервисы.

Стадион вместо лекции?

- У дистанционного обучения своя специфика, - говорит ректор РосНОУ Владимир Зернов. - Не нужны большие площади или те же спортивные сооружения, как в случае с очным. У нас может быть великолепный стадион, но отвратительная электронная среда - и кому от этого хорошо? Важны качество электронной среды, образовательного контента и, конечно, возможность контроля за ходом экзамена. Раньше все отслеживали методисты, а сейчас это можно делать удаленно и не менее эффективно. Если ввести четкие, ясные требования, качество обучения в дистанте фактически не будет уступать аудиторным занятиям. Нужно просто четко прописать, что требуется в обоих случаях.

Кстати, примерно о том же "РГ" рассказали в Рособрнадзоре - главном ведомстве, которое отвечает в России за образовательные лицензии. По сути, чтобы новое положение заработало на полную, необходимы еще несколько нормативных актов.

Официально

- Действующей редакцией Федерального закона "Об образовании в РФ" определено: организации вправе применять электронное обучение и дистант в порядке, установленном минобрнауки по согласованию с минпросвещения, - прокомментировали ситуацию в Рособрнадзоре. - Действующий на сегодня порядок утвержден в 2017 году. Новый порядок пока не утвержден. В законе установлено, что перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым не допускается исключительно дистанционное обучение, также утверждается минобрнауки. Этот перечень пока также не утвержден.

Фото: Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова

Мнение

Роберт Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)":

- Сегодня в условиях пандемийных ограничений появляется все больше качественных онлайн-программ, которые позволяют осваивать новые профессии, не выходя из дома. Например, сейчас мы реализуем большую правительственную программу по переобучению лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Всего планируем обучить 110 тысяч человек, в том числе дистанционно. Среди компетенций - "Веб-дизайн и разработка", "Графический дизайн", "Программные решения для бизнеса" и многие другие. Но наша практика показывает: получить полноценное образование, в том числе практические навыки исключительно в Сети, можно только по крайне ограниченному кругу профессий. В основном связанных с работой в виртуальных средах. Но как только профессия делает хотя бы небольшой "шаг" в реальный мир, без физического контакта, без специального оборудования не обойтись. Та же самая мехатроника или инженерный дизайн - вроде бы тоже IT-направления. Но нужно уметь работать с платами для мехатронных интерфейсов, с оборудованием для прототипирования...

Алихан Динаев, учитель права и обществознания из Грозного, "Учитель года России-2018":

- Упрощение процедуры лицензирования для тех организаций, которые работают исключительно онлайн, - разумный и правильный шаг. В каком-то смысле это законодательное закрепление того, что де-факто уже существует. А еще это избавление учителей, репетиторов, бизнесменов от чрезмерных бюрократических препятствий, которое должно создать дополнительные рабочие места.

Наверняка, многие воспримут это решение как очередную атаку на систему традиционного "офлайн-обучения". Мне кажется, всерьез беспокоиться об этом не стоит. Полноценное и всестороннее общее и вузовское образование в онлайне просто невозможно. Однако всем нам придется смириться с мыслью: доля, значимость и эффективность онлайн-обучения с каждым годом будут только расти.