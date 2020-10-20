В Россию пришел "бабушкофон" Nokia дешевле 4000 рублей. Чем он хорош

Компания HMD Global представила на российском рынке новый недорогой кнопочный телефон Nokia 215 4G, который отличается наличием модуля LTE, позволяющего передавать голос высокой четкости.

Кроме того, в телефоне имеются приложения "Оксфордский словарь" и Facebook, игра "Змейка", предусмотрен встроенный FM-приемник, который можно слушать в наушниках и без них. Матовый корпус изготовлен из материала, на котором не видны царапины.

Nokia 215 4G. Фото: HMD Global

Также для предзаказа доступна более продвинутая модель телефона - Nokia 225 4G , которая оборудована камерой и имеет тот же набор функций, что и младшая. Аппарат заключен в глянцевый корпус.

Оба аппарата работают на базе платформы Series 30+, поддерживают две SIM-карты и MicroSD емкостью до 32 Гб, имеют модули Bluetooth 5.0, экраны с диагональю 2,4 дюйма и аккумуляторы на 1150 мАч.

Nokia 225 4G. Фото: HMD Global

Стоимость Nokia 215 4G составляет 3890 рублей, Nokia 225 4G - 3890 рублей.