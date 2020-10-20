Новости

Названа дата выхода новых эпизодов сериала "Эйфория" 10:42
Минпросвещения: На карантин по COVID-19 закрыты 126 школ 10:34
Кафе и ресторанам Москвы рекомендовано из-за ветра закрыть летние веранды 10:11
Чемпион мира по ММА Малыхин провел три дня в реанимации из-за коронавируса 10:09
СМИ: Число клубов в групповом раунде Лиги чемпионов увеличится до 36 10:08
Беспилотник для экипировки "солдата будущего" разработали в России 09:59
В российских вузах может уменьшиться число студентов из СНГ и Китая 09:56
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2" 09:48
Отменен французский этап серии Гран-при ИСУ по фигурному катанию 09:48
В Москве усилят контроль за вывозом мусора 09:33
В Киргизии оправдали и.о. президента Жапарова по делу о захвате власти 09:30
Еще 1960 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам 09:23
Ирландцам запретили отходить от дома дальше чем на 5 км из-за COVID-19 09:05
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре 08:13
В Сингапуре создали новый тест для определения коронавируса по дыханию 08:05
Италия станет страной-партнером выставки "Иннопром" в 2021 году 07:36
Бразилия и США договорились об упрощении процедур торговли и борьбе с коррупцией 07:34
Исследование: Большинство россиян довольны своей физической формой 07:33
В Москве ожидаются дожди, погодная гипоксия и магнитные бури 07:25
Полиция Австралии изучит обстоятельства правительственной сделки по земле 06:49
Трамп: США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня 06:37
В Китае четыре горняка погибли при взрыве на шахте 06:07
Эксперт подсказал способы отключить слежку по смартфону 05:49
Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерских атаках 05:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
20.10.2020 09:56
Рубрика: Общество

В российских вузах может уменьшиться число студентов из СНГ и Китая

Текст: Мария Агранович

Как изменилась работа вузов с иностранными студентами в период пандемии? Как университеты планируют учить ребят из других стран в ситуации, когда многие границы все еще "на замке"? Это выясняли эксперты Высшей школы экономики. Опрос проводился среди сотрудников 70 университетов России - тех, где сосредоточена значительная часть всех иностранных студентов.

Фото: iStock
В Роспотребнадзоре озвучили условие сохранения очного обучения в вузах

"Экспорт образования - важный инструмент привлечения талантов из других государств, что чрезвычайно актуально в эпоху экономики знаний и глобальной конкуренции", - пишут авторы исследования. Но именно здесь в период пандемии появляется множество проблем и рисков - как из-за невозможности иностранцам приехать на учебу в Россию, так и в связи с их финансовой нестабильностью.

Сегодня 83 с лишним процента респондентов ожидают снижения числа иностранных студентов в целом, при этом наибольший спад прогнозируют среди студентов из стран СНГ (40 процентов опрошенных) и Китая (около трети респондентов). А ведь именно они - основной контингент иностранных студентов в России.

Как "выкручиваться"? Почти половина опрошенных сотрудников вузов отметили, что их университеты планируют создавать специализированные онлайн-курсы для иностранных студентов, и еще треть опрошенных заявили, что у них появятся дипломные программы онлайн, в том числе в партнерстве с другими вузами.

Что касается поддержки на государственном уровне, то здесь университеты ждут вполне определенной помощи. 60 процентов опрошенных считают: нужна более простая система приема иностранных студентов в российские вузы. Необходимость изменений в миграционном законодательстве отметили 54 процента.

Кроме того, более 70 процентов опрошенных сотрудников международных отделов вузов отмечают важность работы с иностранными рекрутинговыми агентствами. Именно с их помощью попадают в российские вузы многие ребята-иностранцы. И здесь сегодня тоже нужна помощь, например, через государственные организации.

Фото: iStock
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах

А чего ждут сами потенциальные абитуриенты российских вузов из-за рубежа? Как показали опросы, для них особенно важно вовремя получить информацию как о правилах и сроках приема, так и о формате обучения. Это помогает принять решение о возможности обучения в целом, а также выбрать университеты, чьи правила позволяют подготовить документы и пройти вступительные испытания в условиях пандемии. Однако лишь половина опрошенных сотрудников российских вузов подтвердили, что на сайтах университетов была подробная информация о правилах поступления накануне учебного года, и почти треть респондентов признались, что ее нет и сейчас, когда учебный год уже набирает обороты.

Общество Образование Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерских атаках
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2"
Иммунолог рассказал о способах укрепления иммунитета в период пандемии
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах