В российских вузах может уменьшиться число студентов из СНГ и Китая

Как изменилась работа вузов с иностранными студентами в период пандемии? Как университеты планируют учить ребят из других стран в ситуации, когда многие границы все еще "на замке"? Это выясняли эксперты Высшей школы экономики. Опрос проводился среди сотрудников 70 университетов России - тех, где сосредоточена значительная часть всех иностранных студентов.

"Экспорт образования - важный инструмент привлечения талантов из других государств, что чрезвычайно актуально в эпоху экономики знаний и глобальной конкуренции", - пишут авторы исследования. Но именно здесь в период пандемии появляется множество проблем и рисков - как из-за невозможности иностранцам приехать на учебу в Россию, так и в связи с их финансовой нестабильностью.

Сегодня 83 с лишним процента респондентов ожидают снижения числа иностранных студентов в целом, при этом наибольший спад прогнозируют среди студентов из стран СНГ (40 процентов опрошенных) и Китая (около трети респондентов). А ведь именно они - основной контингент иностранных студентов в России.

Как "выкручиваться"? Почти половина опрошенных сотрудников вузов отметили, что их университеты планируют создавать специализированные онлайн-курсы для иностранных студентов, и еще треть опрошенных заявили, что у них появятся дипломные программы онлайн, в том числе в партнерстве с другими вузами.

Что касается поддержки на государственном уровне, то здесь университеты ждут вполне определенной помощи. 60 процентов опрошенных считают: нужна более простая система приема иностранных студентов в российские вузы. Необходимость изменений в миграционном законодательстве отметили 54 процента.

Кроме того, более 70 процентов опрошенных сотрудников международных отделов вузов отмечают важность работы с иностранными рекрутинговыми агентствами. Именно с их помощью попадают в российские вузы многие ребята-иностранцы. И здесь сегодня тоже нужна помощь, например, через государственные организации.

А чего ждут сами потенциальные абитуриенты российских вузов из-за рубежа? Как показали опросы, для них особенно важно вовремя получить информацию как о правилах и сроках приема, так и о формате обучения. Это помогает принять решение о возможности обучения в целом, а также выбрать университеты, чьи правила позволяют подготовить документы и пройти вступительные испытания в условиях пандемии. Однако лишь половина опрошенных сотрудников российских вузов подтвердили, что на сайтах университетов была подробная информация о правилах поступления накануне учебного года, и почти треть респондентов признались, что ее нет и сейчас, когда учебный год уже набирает обороты.