В Русской церкви назвали нарушением свободы слова запрет в "Википедии" значка о традиционной семье

Запрет использовать значок-статус о понятии традиционной семьи, к которому прибегла англоязычная интернет-энциклопедия "Википедия", является нарушением свободы слова, считает Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель Русской церкви напомнил в своем Telegram-канале, что в англоязычном разделе "Википедии" запретили использовать userbox "подчеркивающий неприятие однополых браков". В частности, под запрет попал значок: "Этот пользователь считает, что брак - это союз одного мужчины и одной женщины", отметил Легойда.

Userbox - это специализированный шаблон (значок), который в основном размещается на страницах участников с целью передачи информации о себе и своей деятельности.

- Как известно, "Википедия" позиционирует себя как свободная энциклопедия, - написал Владимир Легойда, - но такие запреты явно противоречат свободе слова и прочим общепризнанным нормам взаимоуважения.

Он также подчеркнул, что не так давно один из сооснователей и бывший главный редактор "Википедии" Ларри Сэнгер заявил, что политика нейтралитета сайта умерла.