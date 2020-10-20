В Сингапуре создали новый тест для определения коронавируса по дыханию

Свою новую разработку представили ученые из Сингапура. Они создали тест, который позволит в течение короткого времени определить наличие у человека коронавируса по его дыханию. Об этом сообщили авторы системы из компании Breathonix.

"Первые клинические испытания охватили 180 пациентов из национального центра инфекционных заболеваний. Точность исследований - 90%. В ближайшее время новый тест будет опробован еще на 600 волонтерах", - со ссылкой на разработчиков пишет ТАСС.

Новый тест не требует специально обученного персонала, а диагностику с его помощью можно проводить в оживленных местах, в частности, в аэропортах. Результат ясен через несколько минут.

При каждом выдохе выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются в результате различных биохимических реакций в клетках человека. Новый тест фиксирует изменения химического состава дыхания человека, уточнил один из руководителей проекта, представитель Национального университета Сингапура Цзя Чжунань.