В Совбезе РФ прогнозируют серьезную активизацию террористов

В этом году в полтора раза выросло число преступлений террористического характера, совершенных с использованием интернета. После пандемии ожидается всплеск экстремистских проявлений. Для своей пропаганды террористы используют все рекламные продукты, в том числе мультики и музыкальные клипы. Об этом и многом другом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Юрий Александрович, сегодня много говорят о всплеске киберпреступности и кибертерроризма. Насколько актуальна угроза использования IT-технологий в террористических целях?

Юрий Коков: Криминальные деяния в виртуальной сфере в последнее время стали одним из наиболее распространенных видов преступности. Достаточно сказать, что за последние семь лет количество преступлений с использованием IT-технологий возросло более чем в двадцать раз. Интернет, как пространство, не имеющее границ, и как средство коммуникации огромного количества людей, является идеальной средой для преступной деятельности. И активно используется международными террористическими организациями для решения широкого круга задач. Это и распространение экстремистской идеологии, и радикализация потенциальных сторонников, подстрекательство, склонение отдельных лиц, групп к терроризму. А также финансирование террористической деятельности, рекрутирование, обучение и подготовка исполнителей, планирование и организация терактов.

Повлияла ли на борьбу с терроризмом прокатившаяся по всему миру волна пандемии коронавируса COVID-19?

Юрий Коков: Действительно, пандемия коронавируса и вызванные ей кризисные явления в социально-экономической сфере обострили существующие и спровоцировали возникновение новых угроз безопасности. В создавшихся условиях террористы еще активнее уходят в онлайн. Распространение в обществе радикальных настроений в связи с психологическими последствиями повсеместных "локдаунов", в том числе депрессией, социальной изоляцией, утратой источников дохода и другими факторами, становятся питательной средой для их пропагандистской и вербовочной деятельности. Наиболее подвержены негативному воздействию молодые люди, которые ищут в сети ответы на свои вопросы и пути их решения. Только за 9 месяцев 2020 года число зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных с использованием сети Интернет, возросло практически в полтора раза по сравнению с прошлым годом. К примеру, месяц назад сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 13 человек, которые готовили массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, холодного оружия, зажигательных смесей, а также склонявших к совершению таких преступлений других граждан. При этом большинство из них были участниками закрытого интернет-сообщества.

ФСБ пресекла в октябре в Волгограде деятельность ячейки террористов, которые планировали теракты в городе. Фото: РИА Новости

Но все-таки в офлайне из-за перекрытых границ по всему миру и карантинных мер активность террористов снизилась?

Юрий Коков: Нас не должно вводить в заблуждение и некоторое снижение на фоне пандемии практической активности террористов. С постепенным снятием эпидемиологических ограничений возвращение террористических ячеек к активной деятельности может произойти весьма стремительно. Не случайно тема последствий пандемии коронавируса, в том числе в сфере безопасности, стала одной из центральных 22 сентября во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Именно поэтому президентом России В.В. Путиным было указано на необходимость последовательной адаптации международных институтов к современным реалиям, объединения усилий мирового сообщества по преодолению новых вызовов и угроз, выработки нестандартных подходов к решению глобальных проблем. При этом обращено особое внимание на вопросы обеспечения кибербезопасности, недопущения попадания инновационных цифровых технологий в руки разного рода радикалов и экстремистов, чреватого огромными рисками и негативными последствиями.

Известно, что наиболее активно эмиссары террористов используют интернет для пропаганды и вербовки новых сторонников. Заметно, что очень часто эта работа ведется на высоком профессиональном уровне с использованием передовых медийных технологий. При этом образ бандитов и убийц все чаще романтизируется и героизируется.

Юрий Коков: Цель террористической пропаганды - психологическое манипулирование отдельными людьми или группами людей для подрыва у них веры в социальные ценности, разжигания радикальных настроений или же для распространения среди населения чувств повышенной тревоги, страха и паники. Видеоролики совершаемых террористических акций также служат своеобразным отчетом террористов перед теми, кто оказывает им финансовую поддержку. Такая информация распространяется с использованием соцсетей, файлообменных веб-сайтов и чат-форумов.

Размещаемые террористами материалы обычно имеют форму мультимедийной информации, содержащей рекламу, призывы, идеологические или практические наставления и разъяснения, оправдывающие терроризм.

Сотрудники ФСБ задержали сразу в нескольких регионах граждан, которые занимались сбором денег боевикам. Фото: РИА Новости

То есть просто взять это все и заблокировать, раз и навсегда, не получится?

Юрий Коков: Противодействие террористической деятельности в интернете предполагает комплексный подход, мобилизацию значительных сил и ресурсов общества и государства. Так, в 2019 году в России заблокировано более 84 тысяч интернет-страниц и удалено около 5 тысяч материалов, признанных экстремистскими и запрещенных к распространению. В первом полугодии 2020 года заблокирована 31 тысяча сайтов и удалено около 3 тысяч материалов экстремистского характера. Кроме того, государственные органы власти принимают меры, направленные на пресечение противозаконной деятельности террористов на территории страны, устранение причин и условий, способствующих возникновению радикальных настроений.

Понятно, что уровень противодействия должен быть как минимум не ниже и в то же время гораздо тоньше, чтобы переиграть идеологов терроризма в этой борьбе за умы, прежде всего молодых людей и даже детей.

Юрий Коков: Действительно, особую опасность такие материалы представляют для несовершеннолетних, составляющих значительную часть пользователей. В расчете на молодежную и подростковую аудиторию террористами специально создаются компьютерные игры, видеозаписи в форме музыкальных роликов, короткометражных или мультипликационных фильмов, пропагандирующие жестокость и насилие.

Кроме этого, виртуальное пространство широко применяется для установления контактов и доверительных отношений с теми, кто поддался на целенаправленную пропаганду. При этом учитываются демографические факторы, возраст, пол, а также социальные или экономические обстоятельства.

Дальнейшие связи с потенциальными сторонниками идут уже через защищенные веб-сайты и чат-группы ограниченного доступа, где они могут ознакомиться с подробной информацией о террористических организациях и предложить им свою поддержку, а также получить практические рекомендации и инструкции.

На онлайн-платформах публикуются в мультимедийном формате инструкции по изготовлению взрывчатки, подготовке и совершению терактов

Война это все-таки мужское дело, а как боевикам удается вербовать молодых девушек, которые, бросая все, уезжают в Сирию или Ирак?

Юрий Коков: Нередко под воздействие такой пропаганды и психологических приемов, используемых вербовщиками, попадают молодые женщины, польстившиеся на обещания обеспеченной и счастливой семейной жизни в одной из зарубежных стран. В итоге вместо богатого замужества они оказываются в террористических формированиях и впоследствии используются террористами, в том числе в качестве "смертниц".

Конечно, имеются и факты саморадикализации отдельных граждан, которые активно интересуются материалами террористической пропаганды. И под их влиянием превращаются в фанатиков, преисполненных решимости самостоятельно совершать насильственные действия.

И как этому противостоять? Ведь в голову каждому не залезешь, если он решил стать террористом или боевиком?

Юрий Коков: Именно поэтому важным направлением является проведение информационных и профилактических мероприятий, ориентированных на лиц, наиболее подверженных влиянию радикальной идеологии, в первую очередь детей и нашей молодежи. Необходимо общими усилиями уберечь и защитить их прежде всего от террористической идеологии. Поэтому мы должны стремиться в процессе воспитания создать вокруг них атмосферу, которая по определению не приемлет радикализма в любом виде. Безусловно, основная роль здесь принадлежит семье и школе, образованию в целом. Не случайно государство придает такое серьезное значение воспитательному процессу. Только в этом году президентом страны было принято решение о выплате учителям денежного вознаграждения за классное руководство с 1 сентября. Общая сумма ежегодных трансфертов на эти цели определена в 74,1 млрд рублей.

Естественно, что и террористы не смогли бы рекрутировать новых членов, воевать и совершать теракты без серьезной финансовой подпитки. В этом году сообщалось о ликвидации сразу нескольких крупных каналов финансирования боевиков. Спецслужбам известно обо всех схемах, которые используются для сбора и передачи денег террористам?

Юрий Коков: Для получения финансовых средств пособники террористов создают специальные веб-сайты, интернет-магазины, которые предлагают книги, аудио- и видеозаписи, другие товары экстремистского характера. А также организуют онлайн-казино, которые трудно заподозрить в сотрудничестве с боевиками. Постоянно ведутся массовые рассылки целенаправленных сообщений о сборе пожертвований. Значительные средства и ресурсы мобилизуются с помощью игры на фондовых рынках, вложений в недвижимость, занятия коммерцией через подставные фирмы, мошенничества на электронных аукционах и биржах. Сбор денег идет и через онлайн-платформы, а также с использованием неформальных расчетных систем и криптовалют.

Финансовая поддержка террористической деятельности осуществляется также через учреждаемые якобы в гуманитарных целях благотворительные фонды и организации, которые служат прикрытием для распространения радикальной идеологии или материально-технического обеспечения боевиков.

В рамках противодействия таким преступлениям только российскими органами финансовой разведки в 2019 году и в первом полугодии 2020 года подготовлено и направлено в правоохранительные органы нашей страны и зарубежных государств более 400 материалов о выявленных схемах и каналах финансирования терроризма с использованием сети Интернет.

Задержание членов запрещенной в РФ экстремистской организации "Таблиги Джамаат", в Волгоградской области. Фото: РИА Новости

То есть Всемирная паутина с помощью денег в руках злоумышленников превращается в абсолютное зло?

Юрий Коков: Я бы не стал настолько драматизировать ситуацию. Правоохранительные органы ведут постоянный мониторинг глобальной сети, который дает дополнительные возможности для сбора информации о деятельности террористических организаций и их планах. Это в свою очередь помогает проводить мероприятия по выявлению, предупреждению и пресечению терактов, а также получать доказательства для уголовного преследования за совершенные преступления террористической направленности.

Кроме этого, в сети размещаются информационные материалы, которые подробно разъясняют порядок и условия смягчения уголовной ответственности для тех, кто добровольно отказался от связей с террористами и оказал содействие в их разоблачении. И это как раз приносит свои положительные результаты.

Если говорить непосредственно о компьютерных атаках в сети, в том числе на объекты критически важной инфраструктуры и социальные объекты, какие из них можно отнести к кибертерроризму?

Юрий Коков: Термин "кибертерроризм" как раз и означает преднамеренное использование компьютерных сетей в качестве средства для совершения террористических атак. Такие атаки, как правило, имеют целью нарушить нормальное функционирование компьютерных систем, серверов или базовой инфраструктуры путем создания стойких угроз безопасности, внедрения компьютерных вирусов и вредоносных программ, с помощью других средств несанкционированного либо злонамеренного доступа.

Кибератаки имеют характерные черты террористического акта, когда их главной мотивировкой является стремление дестабилизировать обстановку, нарушить нормальное функционирование важных центров государственного управления и объектов инфраструктуры, нанести крупный материальный ущерб. И посеять панику среди населения, чтобы таким образом содействовать достижению политических и других целей.

Объектами компьютерных атак, как правило, становятся военные, промышленные или социальные объекты, транспортные и финансовые системы. Потенциальные масштабы и последствия кибертерроризма способны привести к значительным людским жертвам, внести хаос в действия не только государственных, но и коммерческих структур, парализовав действующие системы управления и обмена данными.

Для обеспечения надежной и безопасной работы информационных ресурсов объектов стратегического значения в России создана Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Благодаря ее успешной работе большинство компьютерных инцидентов не нанесло серьезного ущерба.

В настоящее время серьезной проблемой стал так называемый лжетерроризм. Телефонные звонки и электронные письма в школы, больницы, аэропорты об их "минировании" мешают нормально жить и работать людям. Уже известно, что большинство подобных звонков идет с территории Украины. Неужели нет способов раз и навсегда прекратить этот телефонный террор?

Юрий Коков: Российскими специальными службами и правоохранительными органами ведется большой комплекс оперативно-разыскных и профилактических мер по предупреждению и раскрытию этих преступлений. Как правило, анонимные звонки идут через интернет-телефонию с арендованных технических площадок, расположенных как на территории России, так за рубежом. Кроме того, злоумышленники задействуют ресурсы, которые позволяют скрыть IP-адрес устройств, с которых идут эти звонки. Это создает определенные трудности в расследовании подобных преступлений. Для их преодоления необходимо развивать взаимодействие с компетентными органами иностранных государств, на территории которых расположено серверное оборудование, а также с IT-компаниями. К примеру, сейчас Россия выступила с предложением на международном уровне регламентировать процедуру регистрации и хранения ключей шифрования мобильных устройств для эффективного выявления мессенджеров, которые используются террористами. Принятие этого предложения позволит создать возможности для получения законного доступа к информации, передаваемой террористами с применением стойких криптографических механизмов, а также к сведениям об используемых ими электронных устройствах и их местонахождении.

В расчете на подростковую аудиторию террористы создают компьютерные игры, клипы и мультфильмы, пропагандирующие жестокость и насилие

Какие еще новые меры, в том числе на законодательном уровне, необходимы для нейтрализации террористических угроз?

Юрий Коков: Мероприятия по противодействию распространению противоправной информации ведутся постоянно. Совершенствуется законодательство в этой сфере. Только в последнее время федеральными законами введен внесудебный порядок ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности. А также к разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности, публичных массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Предусмотрена ответственность провайдеров, владельцев социальных сетей за размещение экстремистских материалов. При выявлении признаков экстремизма они самостоятельно или по запросу правоохранительных органов принимают меры по удалению контента и ограничению к нему доступа.

Кроме того, так называемый "закон о блогерах" требует регистрации ресурсов в качестве средств массовой информации и накладывает на их владельцев ряд обязательств, в первую очередь связанных с недопущением использование сайта или страницы сайта для распространения экстремистских материалов.

Как я уже говорил, проводится профилактическая работа, направленная на противодействие распространению экстремистской и террористической идеологии. В России руководство и координация этой работы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях возложена на Национальный антитеррористический комитет и антитеррористические комиссии в регионах. Созданная главой государства общегосударственная система противодействия терроризму доказала свою высокую эффективность и не случайно сегодня признана одной из лучших в мире.

С учетом транснационального характера террористической угрозы, осуществляется взаимодействие с иностранными партнерами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Примером такого сотрудничества являются ежегодно проводимые совместные штабные учения компетентных органов стран, входящих в состав ШОС, СНГ и ОДКБ по выявлению и пресечению использования интернета в террористических и экстремистских целях.

31 тысяча сайтов, содержащих экстремистскую и террористическую информацию, была заблокирована в этом году. Удалено около 3 тысяч экстремистских материалов

Вы упомянули наших ближайших соседей и союзников. А с нашими западными партнерами, и в частности с США, удастся найти общий язык?

Юрий Коков: Российская Федерация активно участвует в международном сотрудничестве по этой проблематике. При этом мы выступаем за взаимодействие на безупречной международно-правовой основе в рамках честного партнерства без "двойных стандартов" в интересах надежной защиты всех государств и их граждан от угроз терроризма. Один из путей сотрудничества в этой сфере видится в налаживании совместного мониторинга экстремистского и террористического сегмента интернета. Необходимо также совершенствование мер государственного и межгосударственного регулирования общественных отношений, связанных с использованием глобальной сети. Так как имеющиеся механизмы саморегулирования, к сожалению, не в полной мере обеспечивают защиту интересов личности, общества и государства от этих проявлений. Данная работа должна проводиться прежде всего в рамках выполнения Глобальной контртеррористической стратегии ООН, на основе эффективной имплементации профильных антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН, в разработке и принятии которых Россия сыграла определяющую роль.

В заключение отмечу, что все происходящее сегодня на планете в очередной раз свидетельствует, насколько мал и хрупок наш мир перед современными угрозами. Поэтому не сомневаюсь, что перед лицом любой глобальной проблемы, у человечества хватит разума, воли и ответственности подняться над геополитическими, экономическими и другими локальными интересами, чтобы, объединившись, обеспечить безопасную и достойную жизнь своим согражданам.

Фото: РИА Новости

Ключевой вопрос

Террористы на удаленке

Вы упомянули, что интернет также используется террористами для непосредственной подготовки и совершения терактов. Каким образом это происходит?

Юрий Коков: Интернет обеспечивает логистические преимущества при подготовке и совершении террористических актов, ограничивает возможности по их своевременному предупреждению и пресечению, затрудняет идентификацию заказчиков и исполнителей преступления.

На онлайн-платформах, задействованных в качестве виртуальной учебной базы, публикуются в легкодоступном мультимедийном формате и на разных языках подробные инструкции по вопросам вступления в террористические организации, изготовления взрывчатых веществ и опасных материалов, планирования, подготовки и совершения терактов.

В этих учебных пособиях также предлагаются инструменты для неавторизованного доступа к компьютерным данным и повышения уровня защищенности противозаконных коммуникаций в сети за счет доступных средств шифрования.

При этом имеющаяся в киберпространстве общедоступная информация делает интернет ключевым инструментом планирования и подготовки террористических актов. В том числе это касается определения потенциальной цели нападения, сбора о ней необходимых сведений, установления наиболее уязвимых мест, выбора эффективных средств и методов поражения, приобретения необходимых товаров и услуг.