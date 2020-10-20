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Рубрика: Власть

Виктор Бондарев высказался против "военных" инициатив Минфина

Текст: Юрий Гаврилов
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поддержал предложения Минфина по сокращению численности Вооруженных сил, переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, увеличению пенсионного возраста военнослужащих и отмене индексации пенсионных выплат. Об этом заявил председатель комитета Виктор Бондарев.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Так сенатор и бывший главком ВКС России прокомментировал инициативы Министерства финансов РФ по оптимизации бюджетных расходов на армию и флот. Он напомнил, что Минобороны высказало аргументированную позицию по данным вопросам. С этой позицией Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности оказался полностью согласен.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил

По словам Бондарева, численность и структура Вооружённых сил России установлены Верховным Главнокомандующим РФ исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства. Сформирована устойчивая система комплектования, которая сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданским персоналом.

Предложение Минфина о сокращении должностей военнослужащих, по мнению сенатора, к прогнозируемому министерством экономическому эффекту не приведет. И вот почему. Во-первых, на реформу структуры Вооружённых сил и на выплату компенсаций сокращенным военнослужащим будет потрачена значительная сумма, нивелирующая экономию. Во-вторых, Бондарев напомнил, что средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на списочную, а не на штатную численность армии и флота.

"Предложение по переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу также кажется нам нецелесообразным, - заявил сенатор. - Аналогичная оптимизация уже проводилась в 2007-2012 годах (тогда сокращение военнослужащих проводилось в подразделениях обеспечения) и привела к многочисленным проблемам, влияющим на боеспособность Вооруженных сил".

Что касается предложений Минфина в части пенсионного обеспечения военных, то, как отметил Бондарев, эти нормы закреплены действующим законодательством и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. "Хочу напомнить, что индексация пенсий для всех категорий граждан предусмотрена Конституцией Российской Федерации", - заявил сенатор.

Фото: Пресс-служба Балтийского флота
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Известно, что с учетом уже осуществленного увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на пять лет Минобороны России прорабатывало вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию, с 20 до 25 лет при условии реализации компенсационных норм и механизмов. Это бы повысило общий уровень социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров. Однако, заметил Бондарев, Минфин эту инициативу не поддержал. "Обсуждать увеличение необходимой выслуги лет для выхода на пенсию и не предусматривать при этом компенсационные меры мы считаем неправильным", - сделал вывод сенатор.

Он подчеркнул, что военная служба - особая профессия. Это не просто работа, а призвание. Люди, выбравшие военную службу, рискуют жизнью и здоровьем, подчас терпят значительные неудобства и ограничения, связанные со спецификой службы. "И мне кажется неправильным и непорядочным принимать меры, направленные на ухудшение их социального обеспечения. Напротив, Минобороны России будет продолжать комплексную работу, направленную на расширение действенных мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей. И наш Комитет на законодательном уровне будет этому всячески содействовать", - заявил Бондарев.

Власть Безопасность Армия Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Минобороны Правительство Минфин

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