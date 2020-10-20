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Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал, чем опасен бессимптомный коронавирус

Текст: Николай Грищенко

Основными симптомами COVID-19 являются повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость, а к более редким относятся боли в мышцах и суставах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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Однако медики предполагают, что у большей части инфицированных болезнь протекает очень легко или бессимптомно.

"Теоретически такие люди представляют опасность для окружающих, потому что они могут распространять инфекцию, будучи совершенно здоровыми. Это очень серьезная проблема. До сих пор идет дискуссия о том, существует ли на самом деле бессимптомная "корона" или нет? Это принципиально важно, поскольку все карантинные меры, которые принимаются государствами при отсутствии бессимптомного носительства, просто теряют смысл", - заявил aif.ru главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

Проверить вероятность носительства COVID-19 помогает только тестирование. С помощью ПЦР-диагностики обнаруживают вирус после взятия мазка из носоглотки или зева. Существует также тест, который определяет наличие антител, присутствующих в крови.

"Основная проблема здесь в том, чтобы понять роль бессимптомных для окружающих. С одной стороны, они опасны, если могут распространять вирус, а с другой стороны, они выполняют работу естественных вакцин, так как способствуют возникновению коллективного иммунитета населения. В результате распространения коронавируса происходит коллективная иммунизация. Есть теория, что, когда переболеют 70-80 процентов населения, кончится и эпидемия", - считает Феликс Ершов.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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