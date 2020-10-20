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Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой

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    20.10.2020, 13:15
Текст:   Олег Усков

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, скончавшейся сегодня на 94-м году жизни.

"Я был счастлив и рад работать с ней. Она была замечательной актрисой и очень эффектной женщиной", - сказал режиссер в беседе с RT.

Выразив свои скорбь и соболезнования родным и близким актрисы.

"Очень жаль, что она умерла", - добавил Бортко.

Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. После окончания школы поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. На экранах дебютировала ролью Дездемоны в "Отелло" Юткевича в 1955-м.

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