Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, скончавшейся сегодня на 94-м году жизни.

"Я был счастлив и рад работать с ней. Она была замечательной актрисой и очень эффектной женщиной", - сказал режиссер в беседе с RT.

Выразив свои скорбь и соболезнования родным и близким актрисы.

"Очень жаль, что она умерла", - добавил Бортко.

Ирина Скобцева родилась в Туле в 1927 году. После окончания школы поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. На экранах дебютировала ролью Дездемоны в "Отелло" Юткевича в 1955-м.