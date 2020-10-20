Волонтеры готовы к работе на CIIE-2020

Большинство добровольцев - это студенты шанхайских вузов, и более половины из них родились в 2000-м году или позже. Такие данные приводит Шанхайский городской комитет Коммунистического союза молодёжи Китая. Волонтёры будут помогать ориентироваться участникам выставки на месте проведения мероприятия, отвечать на различные запросы и выполнять прочие функции.

Организаторы также заявил о создании волонтёрских точек предоставления информации по профилактике и контролю COVID-19, чтобы обеспечить безопасность посетителей ЭКСПО. Китайская международная импортная ЭКСПО является первой не только в КНР, но и в мире специализированной выставкой импортных товаров, которая принесла прекрасные результаты по итогам двух первых мероприятий, прошедших в 2019 и 2018 годах. Так, на первой выставке было заключено предварительных договорённостей по приобретению товаров и услуг на общую сумму в 57,8 миллиарда долларов США, на второй - на 71,1 миллиарда долларов.