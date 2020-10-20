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20.10.2020 10:14

Волонтеры готовы к работе на CIIE-2020

Третья Китайская международная импортная выставка (China International Import Expo, CIIE-2020) пройдёт в Шанхае с 5 по 10 ноября. А 19 октября, как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", прошла торжественная церемония официального привлечения к работе 4800 добровольцев, которые начали выполнять свои обязанности по организации и функционированию предстоящего мероприятия.
В Шанхае создаются волонтерские пункты предоставления информации по профилактике и контролю COVID- 19. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В Шанхае создаются волонтерские пункты предоставления информации по профилактике и контролю COVID- 19. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В Шанхае создаются волонтерские пункты предоставления информации по профилактике и контролю COVID- 19. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Большинство добровольцев - это студенты шанхайских вузов, и более половины из них родились в 2000-м году или позже. Такие данные приводит Шанхайский городской комитет Коммунистического союза молодёжи Китая. Волонтёры будут помогать ориентироваться участникам выставки на месте проведения мероприятия, отвечать на различные запросы и выполнять прочие функции.

Организаторы также заявил о создании волонтёрских точек предоставления информации по профилактике и контролю COVID-19, чтобы обеспечить безопасность посетителей ЭКСПО. Китайская международная импортная ЭКСПО является первой не только в КНР, но и в мире специализированной выставкой импортных товаров, которая принесла прекрасные результаты по итогам двух первых мероприятий, прошедших в 2019 и 2018 годах. Так, на первой выставке было заключено предварительных договорённостей по приобретению товаров и услуг на общую сумму в 57,8 миллиарда долларов США, на второй - на 71,1 миллиарда долларов.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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