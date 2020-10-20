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Текст:   Марина Трубилина 
19:15 20.10.2020

Ввод жилья в сентябре стал рекордным за год

Резкое увеличение объемов ввода жилья зафиксировал по итогам сентября Росстат.
Фото: Данил Айкин/ТАСС Фото: Данил Айкин/ТАСС
Фото: Данил Айкин/ТАСС

В начале осени было введено 7,8 млн. кв. м. Это наибольший показатель за месяц в нынешнем году (+18,4% к сентябрю 2019 года и + 20,8% к августу 2020 года).

В сентябре 2020 года было возведено 694 многоквартирных дома (в сентябре 2019 года - 620 домов), что на 11,9% (+74 дома) больше, чем в сентябре прошлого года. Населением построено 31,81 тыс. жилых домов - это на 31,4%, или на 7,6 тыс. домов больше, чем в прошлом году.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Продление ипотеки под 6,5% годовых изменит структуру спроса на жилье

В целом с начала года до октября введено 47,8 млн. кв. м. жилья, что на 2,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Из них 22,7 млн. кв. м. (-3,8%) - многоквартирные дома, 25,1 млн. кв. м. (-1,5%) - индивидуальное жилищное строительство.

"Мы наблюдаем восстановление активности в сфере жилищного строительства после весенне-летнего спада. Значительную помощь отрасли оказали меры государственной поддержки, в том числе программа субсидирования ипотеки для покупки жилья в новостройках, а также льготное кредитование застройщиков. Таким образом, благодаря своевременным решениям правительства отрасль жилищного строительства почти восстановила докризисные темпы работы", - прокомментировал глава Минстроя России Владимир Якушев.

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