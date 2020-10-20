Вышла в свет книга Сати Спиваковой "Нескучная классика. Еще не все"

Презентация книги "Нескучная классика. Еще не все" прошла сегодня в онлайн-формате в ТАСС с участием телеведущей Сати Спиваковой, издателя Елены Шубиной, фотографа, журналиста, писателя Юрия Роста, ученого, психолингвиста Татьяны Черниговской.

"Нескучная классика. Еще не все" - это сборник телеинтервью на канале "Культура". Собеседники Сати Спиваковой - музыканты, актеры, художники, ученые и писатели. Все интервью объединены темой музыки. Издана книга в "Редакции Елены Шубиной" ("АСТ").

Идея собрать под одной обложкой телевизионные беседы с гостями передачи "Нескучная классика", выходящей на канале "Культура" уже десять лет, появилась у Сати Спиваковой давно, но осуществилась за два карантинных месяца. Предыдущая книга Спиваковой под названием "Не все", опубликованная восемнадцать лет назад, была посвящена ее личным воспоминаниям о встречах с великими музыкантами.

Главные герои новой книги - Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Михаил Шемякин, Татьяна Черниговская, Алла Демидова, Фанни Ардан, Валентин Гафт, Валерий Гергиев, Джесси Норман, Елена Образцова, Андрей Кончаловский и многие другие.

- Мне захотелось выбрать те интервью, где через музыку вырисовывается личность героя, - отметила телеведущая. - Мы долго отбирали их, приходилось от каких-то бесед отказываться, потому что хотелось создать стройный ансамбль, чтобы все интервью были гармонично связаны друг с другом.

Новое издание предназначено для широкого круга читателей.

- Если кому-то захочется узнать, что слушает на досуге великая актриса Фанни Ардан, какой музыкой интересуется великая певица Джесси Норман, чем вдохновляется психолог Татьяна Черниговская или какие музыкальные вкусы у писательницы Дины Рубиной - они прочтут об этом в книге, - говорит Сати Спивакова.

По словам руководителя издательства Елены Шубиной, беседы, представленные в книге, - больше чем просто интервью.

- Это полноценные диалоги, при том, что автор как бы держится в тени, но при этом задает вопросы таким образом, что человек раскрывается совершенно по-новому, - отметила Шубина.

По словам Татьяны Черниговской, заведующей лабораторией когнитивных исследований СПбГУ, "это не просто сборник бесед с выдающимися людьми, а мощный культурный срез".

- Когда команда Сати ко мне обратилась, я была очень удивлена - ведь я не музыкант. Но когда я согласилась и пришла на передачу, оказалось, что разговор с Сати очень легко идет: у меня было впечатление, что мы очень давно знакомы и давно друг друга знаем, - рассказала она. - Эту книгу можно читать целиком, как роман: настолько все личности в ней друг с другом связаны.

Каждая глава предваряется небольшим вступлением автора, а в конце приведен плейлист из любимых музыкальных сочинений каждого из героев. В издание также включено большое количество уникальных фотографий из личной коллекции автора и из архивов друзей-фотографов.