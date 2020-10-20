Xiaomi выпустила новые умные часы с NFC. Это будет хит

Компания Xiaomi представила новую модель умных часов Mi Watch Color, которая оснащена встроенным пульсоксиметром - как и Apple Watch Series 6.

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Xiaomi Mi Watch Color Sports Edition with Spo2 monitor Launched In China At Price of ₹699 (~₹7,100) pic.twitter.com/J4GQOVNOhu — Techylogy (@techylogy) October 20, 2020

В часах также имеется встроенный модуль NFC для бесконтактной оплаты, сам девайс заключен в герметичный корпус, поддерживает различные системы навигации, включая ГЛОНАСС/GPS/Beidou/Galileo, подсчитывает количество пройденных шагов и израсходованных калорий, отслеживает пульс в течение дня.

Пользователю доступны 117 видов тренировок, включая ходьбу, плавание, бег и множество других, предусмотрен трекинг сна. Новые Mi Watch Color оснащены аккумулятором на 420 мАч.

Заплатить за такой набор предлагается 699 юаней, или около 8200 рублей. Если часы появятся в продаже в России, то цена вряд ли превысит 10 тысяч рублей. Ближайшим конкурентом станет Fitbit Sense - который стоит примерно на треть больше.