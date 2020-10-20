За сутки в России подтверждено 16319 случаев COVID-19 в 84 регионах

За последние сутки выявлено 16319 случаев коронавируса в 84 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 28,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам
- Москва 4999
- Санкт-Петербург 695
- Московская область 426
- Нижегородская область 366
- Ростовская область 353
- Алтайский край 305
- Ямало-Ненецкий АО 288
- Красноярский край 265
- Свердловская область 258
- Архангельская область 246
- Воронежская область 241
- Забайкальский край 198
- Республика Алтай 197
- Ханты-Мансийский АО 194
- Волгоградская область 188
- Республика Коми 185
- Новосибирская область 184
- Ульяновская область 183
- Иркутская область 177
- Кемеровская область 177
- Саратовская область 176
- Ставропольский край 174
- Томская область 174
- Омская область 173
- Мурманская область 170
- Орловская область 169
- Оренбургская область 168
- Пензенская область 166
- Тюменская область 165
- Республика Крым 161
- Хабаровский край 160
- Республика Бурятия 158
- Республика Саха (Якутия) 157
- Брянская область 154
- Самарская область 142
- Кировская область 128
- Пермский край 128
- Приморский край 120
- Тверская область 109
- Кабардино-Балкарская Республика 108
- Удмуртская Республика 107
- Курская область 105
- Ленинградская область 105
- Ивановская область 103
- Ярославская область 102
- Калининградская область 100
- Челябинская область 99
- Псковская область 98
- Костромская область 97
- Белгородская область 96
- Астраханская область 93
- Вологодская область 89
- Республика Хакасия 86
- Республика Дагестан 85
- Республика Калмыкия 85
- Карачаево-Черкесская Республика 84
- Калужская область 82
- Рязанская область 82
- Владимирская область 81
- Амурская область 81
- Смоленская область 79
- Сахалинская область 79
- Новгородская область 75
- Липецкая область 74
- Курганская область 74
- Тульская область 73
- Тамбовская область 68
- Республика Башкортостан 68
- Республика Мордовия 66
- Республика Адыгея 64
- Республика Тыва 60
- Республика Карелия 57
- Республика Марий Эл 54
- г. Севастополь 50
- Республика Северная Осетия 48
- Магаданская область 46
- Чувашская Республика 45
- Камчатский край 45
- Республика Татарстан 43
- Республика Ингушетия 40
- Еврейская АО 29
- Краснодарский край 25
- Ненецкий автономный округ 6
- Чеченская Республика 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 431 635 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- Чукотский автономный округ 0%
- Краснодарский край, Чеченская Республика 0,2%
- Чувашская Республика, Московская область, Республика Татарстан 0,5%
За последние сутки подтверждено 269 летальных случаев
- Белгородская область 1
- Воронежская область 1
- Ивановская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 12
- Смоленская область 8
- Тверская область 4
- Ярославская область 2
- Москва 49
- Республика Коми 7
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 38
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 13
- Республика Дагестан 10
- Республика Ингушетия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 4
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 5
- Кировская область 1
- Нижегородская область 5
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 4
- Курганская область 3
- Свердловская область 9
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Тыва 7
- Алтайский край 1
- Красноярский край 6
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 6
- Омская область 4
- Республика Бурятия 8
- Забайкальский край 5
- Приморский край 4
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 24 635 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 704 человека
- Белгородская область 82
- Брянская область 21
- Владимирская область 37
- Воронежская область 218
- Ивановская область 67
- Калужская область 49
- Костромская область 60
- Курская область 19
- Липецкая область 63
- Московская область 256
- Орловская область 64
- Рязанская область 39
- Смоленская область 35
- Тамбовская область 86
- Тверская область 36
- Тульская область 50
- Ярославская область 99
- Москва 1960
- Республика Карелия 47
- Республика Коми 122
- Архангельская область 57
- Вологодская область 49
- Калининградская область 56
- Ленинградская область 38
- Мурманская область 161
- Новгородская область 40
- Псковская область 17
- Санкт-Петербург 348
- Республика Адыгея 37
- Республика Калмыкия 31
- Республика Крым 122
- Краснодарский край 36
- Астраханская область 38
- Волгоградская область 164
- Ростовская область 261
- Севастополь 41
- Республика Дагестан 101
- Республика Ингушетия 105
- Кабардино-Балкарская Республика 44
- Карачаево-Черкесская Республика 23
- Республика Северная Осетия - Алания 35
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 114
- Республика Башкортостан 69
- Республика Марий Эл 40
- Республика Мордовия 61
- Республика Татарстан 31
- Удмуртская Республика 146
- Республика Чувашия 29
- Пермский край 81
- Кировская область 122
- Нижегородская область 319
- Оренбургская область 96
- Пензенская область 86
- Самарская область 153
- Саратовская область 105
- Ульяновская область 152
- Курганская область 63
- Свердловская область 373
- Тюменская область 41
- Ханты-Мансийский автономный округ 104
- Ямало-Ненецкий автономный округ 31
- Челябинская область 147
- Республика Алтай 152
- Республика Тыва 36
- Республика Хакасия 85
- Алтайский край 275
- Красноярский край 140
- Иркутская область 224
- Кемеровская область 242
- Новосибирская область 86
- Омская область 113
- Томская область 21
- Республика Бурятия 116
- Республика Саха (Якутия) 54
- Забайкальский край 149
- Камчатский край 12
- Приморский край 122
- Амурская область 69
- Магаданская область 28
- Хабаровский край 49
- Сахалинская область 140
- Еврейская автономная область 9
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 085 608 человек