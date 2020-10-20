За сутки в России подтверждено 16319 случаев COVID-19 в 84 регионах





Распределение по субъектам

Москва 4999 Санкт-Петербург 695 Московская область 426 Нижегородская область 366 Ростовская область 353 Алтайский край 305 Ямало-Ненецкий АО 288 Красноярский край 265 Свердловская область 258 Архангельская область 246 Воронежская область 241 Забайкальский край 198 Республика Алтай 197 Ханты-Мансийский АО 194 Волгоградская область 188 Республика Коми 185 Новосибирская область 184 Ульяновская область 183 Иркутская область 177 Кемеровская область 177 Саратовская область 176 Ставропольский край 174 Томская область 174 Омская область 173 Мурманская область 170 Орловская область 169 Оренбургская область 168 Пензенская область 166 Тюменская область 165 Республика Крым 161 Хабаровский край 160 Республика Бурятия 158 Республика Саха (Якутия) 157 Брянская область 154 Самарская область 142 Кировская область 128 Пермский край 128 Приморский край 120 Тверская область 109 Кабардино-Балкарская Республика 108 Удмуртская Республика 107 Курская область 105 Ленинградская область 105 Ивановская область 103 Ярославская область 102 Калининградская область 100 Челябинская область 99 Псковская область 98 Костромская область 97 Белгородская область 96 Астраханская область 93 Вологодская область 89 Республика Хакасия 86 Республика Дагестан 85 Республика Калмыкия 85 Карачаево-Черкесская Республика 84 Калужская область 82 Рязанская область 82 Владимирская область 81 Амурская область 81 Смоленская область 79 Сахалинская область 79 Новгородская область 75 Липецкая область 74 Курганская область 74 Тульская область 73 Тамбовская область 68 Республика Башкортостан 68 Республика Мордовия 66 Республика Адыгея 64 Республика Тыва 60 Республика Карелия 57 Республика Марий Эл 54 г. Севастополь 50 Республика Северная Осетия 48 Магаданская область 46 Чувашская Республика 45 Камчатский край 45 Республика Татарстан 43 Республика Ингушетия 40 Еврейская АО 29 Краснодарский край 25 Ненецкий автономный округ 6 Чеченская Республика 6

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 431 635 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах





Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

Чукотский автономный округ 0% Краснодарский край, Чеченская Республика 0,2% Чувашская Республика, Московская область, Республика Татарстан 0,5%

За последние сутки подтверждено 269 летальных случаев

Белгородская область 1 Воронежская область 1 Ивановская область 2 Липецкая область 1 Московская область 12 Смоленская область 8 Тверская область 4 Ярославская область 2 Москва 49 Республика Коми 7 Ленинградская область 1 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 38 Республика Крым 1 Краснодарский край 5 Астраханская область 2 Волгоградская область 3 Ростовская область 13 Республика Дагестан 10 Республика Ингушетия 3 Кабардино-Балкарская Республика 2 Ставропольский край 4 Республика Татарстан 1 Удмуртская Республика 3 Республика Чувашия 3 Пермский край 5 Кировская область 1 Нижегородская область 5 Оренбургская область 3 Пензенская область 3 Самарская область 4 Саратовская область 2 Ульяновская область 4 Курганская область 3 Свердловская область 9 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Республика Тыва 7 Алтайский край 1 Красноярский край 6 Кемеровская область 4 Новосибирская область 6 Омская область 4 Республика Бурятия 8 Забайкальский край 5 Приморский край 4 Сахалинская область 1

За весь период по России умерло 24 635 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 704 человека

Белгородская область 82 Брянская область 21 Владимирская область 37 Воронежская область 218 Ивановская область 67 Калужская область 49 Костромская область 60 Курская область 19 Липецкая область 63 Московская область 256 Орловская область 64 Рязанская область 39 Смоленская область 35 Тамбовская область 86 Тверская область 36 Тульская область 50 Ярославская область 99 Москва 1960 Республика Карелия 47 Республика Коми 122 Архангельская область 57 Вологодская область 49 Калининградская область 56 Ленинградская область 38 Мурманская область 161 Новгородская область 40 Псковская область 17 Санкт-Петербург 348 Республика Адыгея 37 Республика Калмыкия 31 Республика Крым 122 Краснодарский край 36 Астраханская область 38 Волгоградская область 164 Ростовская область 261 Севастополь 41 Республика Дагестан 101 Республика Ингушетия 105 Кабардино-Балкарская Республика 44 Карачаево-Черкесская Республика 23 Республика Северная Осетия - Алания 35 Чеченская Республика 3 Ставропольский край 114 Республика Башкортостан 69 Республика Марий Эл 40 Республика Мордовия 61 Республика Татарстан 31 Удмуртская Республика 146 Республика Чувашия 29 Пермский край 81 Кировская область 122 Нижегородская область 319 Оренбургская область 96 Пензенская область 86 Самарская область 153 Саратовская область 105 Ульяновская область 152 Курганская область 63 Свердловская область 373 Тюменская область 41 Ханты-Мансийский автономный округ 104 Ямало-Ненецкий автономный округ 31 Челябинская область 147 Республика Алтай 152 Республика Тыва 36 Республика Хакасия 85 Алтайский край 275 Красноярский край 140 Иркутская область 224 Кемеровская область 242 Новосибирская область 86 Омская область 113 Томская область 21 Республика Бурятия 116 Республика Саха (Якутия) 54 Забайкальский край 149 Камчатский край 12 Приморский край 122 Амурская область 69 Магаданская область 28 Хабаровский край 49 Сахалинская область 140 Еврейская автономная область 9 Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 085 608 человек