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20.10.2020 13:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16319 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки выявлено 16319 случаев коронавируса в 84 российских регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 28,6% без клинических проявлений.


Распределение по субъектам

  1. Москва 4999
  2. Санкт-Петербург 695
  3. Московская область 426
  4. Нижегородская область 366
  5. Ростовская область 353
  6. Алтайский край 305
  7. Ямало-Ненецкий АО 288
  8. Красноярский край 265
  9. Свердловская область 258
  10. Архангельская область 246
  11. Воронежская область 241
  12. Забайкальский край 198
  13. Республика Алтай 197
  14. Ханты-Мансийский АО 194
  15. Волгоградская область 188
  16. Республика Коми 185
  17. Новосибирская область 184
  18. Ульяновская область 183
  19. Иркутская область 177
  20. Кемеровская область 177
  21. Саратовская область 176
  22. Ставропольский край 174
  23. Томская область 174
  24. Омская область 173
  25. Мурманская область 170
  26. Орловская область 169
  27. Оренбургская область 168
  28. Пензенская область 166
  29. Тюменская область 165
  30. Республика Крым 161
  31. Хабаровский край 160
  32. Республика Бурятия 158
  33. Республика Саха (Якутия) 157
  34. Брянская область 154
  35. Самарская область 142
  36. Кировская область 128
  37. Пермский край 128
  38. Приморский край 120
  39. Тверская область 109
  40. Кабардино-Балкарская Республика 108
  41. Удмуртская Республика 107
  42. Курская область 105
  43. Ленинградская область 105
  44. Ивановская область 103
  45. Ярославская область 102
  46. Калининградская область 100
  47. Челябинская область 99
  48. Псковская область 98
  49. Костромская область 97
  50. Белгородская область 96
  51. Астраханская область 93
  52. Вологодская область 89
  53. Республика Хакасия 86
  54. Республика Дагестан 85
  55. Республика Калмыкия 85
  56. Карачаево-Черкесская Республика 84
  57. Калужская область 82
  58. Рязанская область 82
  59. Владимирская область 81
  60. Амурская область 81
  61. Смоленская область 79
  62. Сахалинская область 79
  63. Новгородская область 75
  64. Липецкая область 74
  65. Курганская область 74
  66. Тульская область 73
  67. Тамбовская область 68
  68. Республика Башкортостан 68
  69. Республика Мордовия 66
  70. Республика Адыгея 64
  71. Республика Тыва 60
  72. Республика Карелия 57
  73. Республика Марий Эл 54
  74. г. Севастополь 50
  75. Республика Северная Осетия 48
  76. Магаданская область 46
  77. Чувашская Республика 45
  78. Камчатский край 45
  79. Республика Татарстан 43
  80. Республика Ингушетия 40
  81. Еврейская АО 29
  82. Краснодарский край 25
  83. Ненецкий автономный округ 6
  84. Чеченская Республика 6
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 431 635 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах


Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки

  1. Чукотский автономный округ 0%
  2. Краснодарский край, Чеченская Республика 0,2%
  3. Чувашская Республика, Московская область, Республика Татарстан 0,5%
За последние сутки подтверждено 269 летальных случаев
  1. Белгородская область 1
  2. Воронежская область 1
  3. Ивановская область 2
  4. Липецкая область 1
  5. Московская область 12
  6. Смоленская область 8
  7. Тверская область 4
  8. Ярославская область 2
  9. Москва 49
  10. Республика Коми 7
  11. Ленинградская область 1
  12. Мурманская область 3
  13. Санкт-Петербург 38
  14. Республика Крым 1
  15. Краснодарский край 5
  16. Астраханская область 2
  17. Волгоградская область 3
  18. Ростовская область 13
  19. Республика Дагестан 10
  20. Республика Ингушетия 3
  21. Кабардино-Балкарская Республика 2
  22. Ставропольский край 4
  23. Республика Татарстан 1
  24. Удмуртская Республика 3
  25. Республика Чувашия 3
  26. Пермский край 5
  27. Кировская область 1
  28. Нижегородская область 5
  29. Оренбургская область 3
  30. Пензенская область 3
  31. Самарская область 4
  32. Саратовская область 2
  33. Ульяновская область 4
  34. Курганская область 3
  35. Свердловская область 9
  36. Ханты-Мансийский автономный округ 2
  37. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  38. Республика Тыва 7
  39. Алтайский край 1
  40. Красноярский край 6
  41. Кемеровская область 4
  42. Новосибирская область 6
  43. Омская область 4
  44. Республика Бурятия 8
  45. Забайкальский край 5
  46. Приморский край 4
  47. Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 24 635 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 704 человека

  1. Белгородская область 82
  2. Брянская область 21
  3. Владимирская область 37
  4. Воронежская область 218
  5. Ивановская область 67
  6. Калужская область 49
  7. Костромская область 60
  8. Курская область 19
  9. Липецкая область 63
  10. Московская область 256
  11. Орловская область 64
  12. Рязанская область 39
  13. Смоленская область 35
  14. Тамбовская область 86
  15. Тверская область 36
  16. Тульская область 50
  17. Ярославская область 99
  18. Москва 1960
  19. Республика Карелия 47
  20. Республика Коми 122
  21. Архангельская область 57
  22. Вологодская область 49
  23. Калининградская область 56
  24. Ленинградская область 38
  25. Мурманская область 161
  26. Новгородская область 40
  27. Псковская область 17
  28. Санкт-Петербург 348
  29. Республика Адыгея 37
  30. Республика Калмыкия 31
  31. Республика Крым 122
  32. Краснодарский край 36
  33. Астраханская область 38
  34. Волгоградская область 164
  35. Ростовская область 261
  36. Севастополь 41
  37. Республика Дагестан 101
  38. Республика Ингушетия 105
  39. Кабардино-Балкарская Республика 44
  40. Карачаево-Черкесская Республика 23
  41. Республика Северная Осетия - Алания 35
  42. Чеченская Республика 3
  43. Ставропольский край 114
  44. Республика Башкортостан 69
  45. Республика Марий Эл 40
  46. Республика Мордовия 61
  47. Республика Татарстан 31
  48. Удмуртская Республика 146
  49. Республика Чувашия 29
  50. Пермский край 81
  51. Кировская область 122
  52. Нижегородская область 319
  53. Оренбургская область 96
  54. Пензенская область 86
  55. Самарская область 153
  56. Саратовская область 105
  57. Ульяновская область 152
  58. Курганская область 63
  59. Свердловская область 373
  60. Тюменская область 41
  61. Ханты-Мансийский автономный округ 104
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 31
  63. Челябинская область 147
  64. Республика Алтай 152
  65. Республика Тыва 36
  66. Республика Хакасия 85
  67. Алтайский край 275
  68. Красноярский край 140
  69. Иркутская область 224
  70. Кемеровская область 242
  71. Новосибирская область 86
  72. Омская область 113
  73. Томская область 21
  74. Республика Бурятия 116
  75. Республика Саха (Якутия) 54
  76. Забайкальский край 149
  77. Камчатский край 12
  78. Приморский край 122
  79. Амурская область 69
  80. Магаданская область 28
  81. Хабаровский край 49
  82. Сахалинская область 140
  83. Еврейская автономная область 9
  84. Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 085 608 человек
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

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