Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны

Москва категорически отвергает все обвинения со стороны администрации США, выдвинувшей их в отношении шести российских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В размещенном на сайте МИД комментарии говорится, что очередной антироссийский выпад Вашингтона в очередной раз был сделан без предъявления хоть каких-нибудь доказательств.

"Сначала замминистра юстиции США Дж.Демерс, а вслед за ним Госсекретарь М.Помпео объявили о выдвижении уголовных обвинений в отношении шести российских граждан, являющихся якобы сотрудниками российских спецслужб. Как обычно, никаких доказательств не представлено. Растиражированы избитые тезисы о "причастности" нашей страны к широкому спектру деструктивных действий в информационном пространстве", - говорится в комментарии Марии Захаровой.

Она подчеркнула, что Москва "категорически отвергает подобного рода домыслы". На Смоленской площади убеждены, что за этим стоят соображения конъюнктурного политического характера. "Стремление русофобских сил в США "поддерживать на плаву" тему "российской угрозы" в самый разгар предвыборной президентской кампании", - отмечает официальный представитель МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили сожаление в связи с такой позицией американской администрации, заключив, что в Вашингтоне не готовы к сотрудничеству на равноправной и взаимоуважительной основе.