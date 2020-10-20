Зеленский объявил о строительстве двух военных баз в черноморском регионе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в черноморском регионе начинается строительство двух военно-морских баз. Об этом он заявил в ходе своего выступления с посланием депутатам Верховной рады. Он также отметил, что не допустит сокращений в финансировании украинских вооруженных сил.

"В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, "зраду", что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю это сделать", - подчеркнул Зеленский, добавив, что финансирование в 2021 году составит более 117 миллиардов гривен, около 4 миллиардов долларов США.

Сообщив о строительстве двух военно-морских баз, Зеленский также напомнил депутатам Рады о своих "достижениях" в укреплении обороноспособности страны благодаря налаживанию контактов с Великобританией, США и Турцией. А деньги на строительство баз, по всей видимости, будут отчасти британские. Президент Украины отметил, что благодаря его визиту в Лондон с Великобританией был подписан меморандум "об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах". В рамках этого сотрудничества Киев рассчитывает получить от британских партнеров около 1,6 миллиарда долларов на военные нужды.