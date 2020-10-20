"Зенит" и "Брюгге" назвали составы на матч Лиги чемпионов

"Зенит" и "Брюгге" определились с составами на матч первого тура группового раунда футбольной Лиги чемпионов. С первых минут у российского клуба на поле выйдет Артем Дзюба, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 19.55 по московскому времени.

У "Зенита" с первых минут выйдут на поле следующие игроки: Александр Кержаков (вратарь), Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Бразильский нападающий Малком из-за повреждения пропустит эту встречу, о чем главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак сообщил заранее.

Состав "Брюгге" на игру выглядит следующим образом: Итан Хорват, Эдуард Соболь, Брандон Мехеле, Федерико Рикка, Клинтон Мата, Матс Ритс, Руд Вормер, Ханс Ванакен, Шарль Де Кателаре, Крепин Диатта, Эммануэль Деннис.

Бельгийский клуб прибыл в Россию без нескольких ведущих игроков - они заболели коронавирусом и остались на родине. В частности, положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михал Крменчик.