"Зенит" и "Краснодар" стартуют в Лиге чемпионов

Новости

Названа дата выхода новых эпизодов сериала "Эйфория" 10:42
Минпросвещения: На карантин по COVID-19 закрыты 126 школ 10:34
Кафе и ресторанам Москвы рекомендовано из-за ветра закрыть летние веранды 10:11
Чемпион мира по ММА Малыхин провел три дня в реанимации из-за коронавируса 10:09
СМИ: Число клубов в групповом раунде Лиги чемпионов увеличится до 36 10:08
Беспилотник для экипировки "солдата будущего" разработали в России 09:59
В российских вузах может уменьшиться число студентов из СНГ и Китая 09:56
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2" 09:48
Отменен французский этап серии Гран-при ИСУ по фигурному катанию 09:48
В Москве усилят контроль за вывозом мусора 09:33
В Киргизии оправдали и.о. президента Жапарова по делу о захвате власти 09:30
Еще 1960 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам 09:23
Ирландцам запретили отходить от дома дальше чем на 5 км из-за COVID-19 09:05
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре 08:13
В Сингапуре создали новый тест для определения коронавируса по дыханию 08:05
Италия станет страной-партнером выставки "Иннопром" в 2021 году 07:36
Бразилия и США договорились об упрощении процедур торговли и борьбе с коррупцией 07:34
Исследование: Большинство россиян довольны своей физической формой 07:33
В Москве ожидаются дожди, погодная гипоксия и магнитные бури 07:25
Полиция Австралии изучит обстоятельства правительственной сделки по земле 06:49
Трамп: США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня 06:37
В Китае четыре горняка погибли при взрыве на шахте 06:07
Эксперт подсказал способы отключить слежку по смартфону 05:49
Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерских атаках 05:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Собянин рассказал, как остановить рост заболеваемости COVID-19
Должны ли родители отвечать за преступления детей
Должны ли родители отвечать за преступления детей
20.10.2020 10:29
Рубрика: Спорт

"Зенит" и "Краснодар" стартуют в Лиге чемпионов

Текст: Максим Домчев
Во вторник пройдут первые матчи группового раунда Лиги чемпионов, в который впервые в истории вышли три российских клуба. Первыми играют "Зенит" и "Краснодар".
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Помимо "Зенита" и "Краснодара" в групповом этапе также выступит "Локомотив". Сумеют ли российские клубы успешно сыграть в рекордном для себя сезоне или нет - покажет время.

Фото: FRANCK FIFE / POOL / AFP
СМИ: Число клубов в групповом раунде Лиги чемпионов увеличится до 36

Чемпион России "Зенит" на своем стадионе в Санкт-Петербурге встретится с бельгийским "Брюгге". Матч начнется в 19:55. "Брюгге" - скромный середняк европейского клубного футбола, однако эта команда способна преподнести неприятный сюрприз. Впрочем, клуб прибыл в Россию без нескольких ведущих игроков - они заболели коронавирусом и остались на родине.

Положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михал Крменчик. Есть потери и у "Зенита", в составе которого не сыграет бразильский нападающий Малком. Главный тренер российского клуба Сергей Семак уверен, что "Брюгге" - опасный соперник, который сможет доставить немало проблем.

В 22:00 по московскому времени свой дебютный матч в Лиге чемпионов проведет и самый молодой участник турнира - "Краснодар". Причем российскому клубу противостоит еще один дебютант - французский "Ренн".

Добавит проблем краснодарцам отсутствие главного тренера Мурада Мусаева, который заболел ангиной. Из-за положительных тестов на коронавирус не помогут своей команде полузащитник Реми Кабелла и форвард Евгений Марков.

"Ренн" - крепкая по французским меркам команда, которая славится игрой именно в домашних матчах. В нынешнем чемпионате Франции команда еще не потерпела ни одного поражения.

В среду свой стартовый поединок в турнире проведет "Локомотив", который сыграет против австрийского "Зальцбурга".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Мишустин направил более 903 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам
Посольство РФ отвергло обвинения США в хакерских атаках
Депутат ФРГ предупредил о последствиях отказа от "Северного потока-2"
Иммунолог рассказал о способах укрепления иммунитета в период пандемии
Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей после матча с "Зенитом"
Александра Трусова победила на московском этапе Кубка России