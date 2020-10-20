"Зенит" и "Краснодар" стартуют в Лиге чемпионов

Во вторник пройдут первые матчи группового раунда Лиги чемпионов, в который впервые в истории вышли три российских клуба. Первыми играют "Зенит" и "Краснодар".

Помимо "Зенита" и "Краснодара" в групповом этапе также выступит "Локомотив". Сумеют ли российские клубы успешно сыграть в рекордном для себя сезоне или нет - покажет время.

Чемпион России "Зенит" на своем стадионе в Санкт-Петербурге встретится с бельгийским "Брюгге". Матч начнется в 19:55. "Брюгге" - скромный середняк европейского клубного футбола, однако эта команда способна преподнести неприятный сюрприз. Впрочем, клуб прибыл в Россию без нескольких ведущих игроков - они заболели коронавирусом и остались на родине.

Положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михал Крменчик. Есть потери и у "Зенита", в составе которого не сыграет бразильский нападающий Малком. Главный тренер российского клуба Сергей Семак уверен, что "Брюгге" - опасный соперник, который сможет доставить немало проблем.

В 22:00 по московскому времени свой дебютный матч в Лиге чемпионов проведет и самый молодой участник турнира - "Краснодар". Причем российскому клубу противостоит еще один дебютант - французский "Ренн".

Добавит проблем краснодарцам отсутствие главного тренера Мурада Мусаева, который заболел ангиной. Из-за положительных тестов на коронавирус не помогут своей команде полузащитник Реми Кабелла и форвард Евгений Марков.

"Ренн" - крепкая по французским меркам команда, которая славится игрой именно в домашних матчах. В нынешнем чемпионате Франции команда еще не потерпела ни одного поражения.

В среду свой стартовый поединок в турнире проведет "Локомотив", который сыграет против австрийского "Зальцбурга".