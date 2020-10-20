"Зенит" проиграл "Брюгге" в своем стартовом матче в Лиге чемпионов

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" на своем поле уступили "Брюгге" в первом туре группового раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийского клуба.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в этом матче не смог рассчитывать на Малкома, Юрия Жиркова и Дугласа Сантоса. У гостей из-за положительных тестов на коронавирус остались дома вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михал Крменчик. Перед игрой Семак предупреждал, что гости сохранили атакующую мощь и легкой победы его команде ждать не стоит.

Начало матча получилось не слишком ярким. Гости четко следовали своему плану на матч, не давая сопернику развернуться. И из-за плотной игры заработали сразу три желтые карточки. Впрочем, успели они отметиться и опасным ударом, но вратарь питерцев Михаил Кержаков своих партнеров выручил.

Второй тайм для чемпиона России стал настоящим испытанием. На 63-й минуте Эммануэль Деннис в сутолоке у ворот Кержакова смог с третьей для игроков "Брюгге" попытки открыть счет в матче.

"Зенит" ринулся отыгрываться и на помощь им пришел случай. Деян Ловрен отважился на удар примерно в 30 метров и мяч после контакта со штангой попал в голкипера бельгийского клуба и отлетел в ворота.

Однако в самой концовке "сине-бело-голубые" вновь пропустили и уже не имели времени, чтобы отыграться. Победу гостям принес удар Шарля де Кетеларе на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

В следующем туре 28 октября "Зенит" в гостях сыграет против дортмундской "Боруссии", а "Брюгге" примет "Лацио".