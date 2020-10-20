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Рубрика: В мире

Зонд OSIRIS-REx впервые попытается собрать грунт с астероида Бенну

Первую попытку забора образца грунта с астероида Бенну предпримет во вторник, 20 октября, американский исследовательский зонд OSIRIS-REx. Об этом рассказала руководитель космической программы, представитель аэрокосмической корпорации "Локхид-Мартин" Бет Бак.

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"Сход зонда с орбиты намечен на 11 часов утра по времени восточного побережья США. Вокруг астероида будет развернута штанга с прибором для забора образца грунта. Поверхности астероида устройство коснется всего на 16 секунд. Последний набор команд для зонда уже проходит проверку и в ближайшее время будет направлен на борт", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Результаты миссии станут понятны через несколько дней. Во вторник вечером информация о завершении маневра поступит в центр управления полетами, а понять сколько грунта удалось собрать можно будет лишь к субботе. Капсулу с грунтом планируют доставить на Землю в 2023 году, уточнила Бет Бак.

Участок на поверхности астероида Бенну, получивший обозначение "Найтингейл", представляет собой кратер диаметром около 20 метров в северной части астероида. Его дно покрыто мелкими обломками, но у стены кратера есть и несколько крупных глыб, размеры которых превышают семь метров. Станция OSIRIS-REx была запущена в космос в сентябре 2016 года в рамках миссии по сближению с астероидом Бенну и сбору образцов с его поверхности. В декабре 2018 зонд достиг цели и выполнил съемку всей поверхности астероида.

В мире США Общество Космос

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