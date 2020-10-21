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21.10.2020 11:20
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в билеты по России

Текст: Евгений Гайва

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям, сообщила пресс-служба перевозчика.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно", - указано в сообщении.

При этом, вносить бесплатно изменения можно, если переоформляется полностью или частично неиспользованный авиабилет не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в билете, уточнили в "Аэрофлоте".

Чтобы изменить дату вылета и переоформить билет пассажирам нужно обращаться в кассу по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр компании по круглосуточным телефонам.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация "Аэрофлот" Правила авиаперевозок

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