"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в билеты по России

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила плату за внесение изменений в авиабилеты экономического класса по всем внутрироссийским направлениям, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Правило действует для всех билетов экономического класса, приобретенных начиная с 16 октября 2020 года, с датой вылета, указанной в билете, до 25 марта 2021 года включительно", - указано в сообщении.

При этом, вносить бесплатно изменения можно, если переоформляется полностью или частично неиспользованный авиабилет не позднее 30 минут после времени отправки рейса, указанного в билете, уточнили в "Аэрофлоте".

Чтобы изменить дату вылета и переоформить билет пассажирам нужно обращаться в кассу по месту приобретения авиабилета или в контакт-центр компании по круглосуточным телефонам.