Александр Петров и Паулина Андреева - в новом трейлере сериала "Метод 2"

Первый канал объявил о том, что ставит в эфир продолжение сериала "Метод". Второй сезон появится на канале 8 ноября. Сейчас же выпущен новый трейлер проекта с Александром Петровым и Паулиной Андреевой в главных ролях.

По сюжету второго сезона, рассказанному в релизе канала, после смерти Меглина (его в первом сезоне играл Константин Хабенский) прошел год, но Есеня не может и не хочет забыть о том, что произошло. Призраки прошлого снова и снова возвращают ее в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново - рядом с ней муж, подрастает дочь, но мечтает поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти все то, чему ее учил Меглин. Но это опасно.

Персонаж Александра Петрова - Евгений Осмысловский - из второстепенного становится полноценным главным героем сериала. Теперь он не просто приятель главной героини, который пытается помочь Есене выйти на организатора кровавых убийств, но и ее муж.

Во втором сезоне одна история будет развиваться в течение двух серий. В проекте будет традиционно много звезд: Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Даниил Воробьев, Александр Обласов, Юлия Хлынина, Роман Маякин, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Елена Николаева и другие. Режиссер Александр Войтинский. Генеральные продюсеры Константин Эрнст, Александр Цекало, Иван Самохвалов

Прямая речь

Паулина Андреева:

- С момента последних событий прошел год. После смерти Меглина жизнь героини, конечно, изменилась кардинально: у нее появилась семья, она вышла замуж. Я люблю свою героиню и этот сериал - он жесткий, настоящий, умный. С прекрасным текстом, героями, так что я рада, то у этой истории есть продолжение.

Константин Хабенский:

- Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, процентов 90 людей очень просили. Но моего героя убили, что делать? 2-й сезон много переписывался, многое искали, что бы придумать, как герои будут развиваться.

Тем временем

Первый сезон сериала "Метод" получил три премии ТЭФИ в категориях "Телевизионный фильм/сериал", "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" (Константин Хабенский), "Телевизионный продюсер сезона" (Александру Цекало за создание ряда сериалов), три приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в категориях "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" (Константин Хабенский), "Лучшая работа режиссера монтажа" (Максим Полинский, Николай Булыгин), "Лучшая работа звукорежиссера" (Михаил Алексеенков, Игорь Иншаков, Игорь Денисов) и другие награды. В 2017 году стриминговый видеосервис Netflix приобрел права на сериал "Метод".