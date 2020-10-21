Алексей Миранчук забил гол в дебютном матче за "Аталанту"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук в дебютном матче за "Аталанту" забил гол. Произошло это в поединке стартового тура группового этапа Лиги чемпионов против датского "Мидтьюлланна".

Первый гол Алексея Миранчука за Аталанту, это космос 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/I5nos5LI25 — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) October 21, 2020

По сути, итальянский клуб снял все вопросы по исходу встречи до перерыва. В первом тайме бергамаски отправили три мяча в ворота соперника: отличились Дуван Сапата, Алехандро Гомес и Луис Мурьель.

Миранчук появился на поле за десять минут до конца вместо Ремо Фройлера. Буквально в одной из следующих атак россиянин забил мяч с передачи Йосипа Иличича и установил окончательый счет - 4:0.

Напомним: Миранчук перешел в "Аталанту" минувшим летом из московского "Локомотива".